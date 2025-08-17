Detuvieron al “perejil” del caso de Nora Dalmasso por el crimen de un hombre en Córdoba

La detención de Zárate, quien hace 18 años fue imputado y luego sobreseído en el crimen de Dalmasso, causó revuelo. En febrero de 2007, a tres meses del asesinato de Dalmasso, Zárate, que había sido pintor en su casa, fue imputado por "violación y homicidio" por los fiscales Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, aunque el caso contra él fue finalmente desestimado en 2011.