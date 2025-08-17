Detuvieron al “perejil” del caso de Nora Dalmasso por el crimen de un hombre en Córdoba

Gastón Zárate, conocido como el "perejil" del caso por el femicidio de Nora Dalmasso, fue detenido nuevamente en Río Cuarto, esta vez por el asesinato de un hombre de 37 años en un complejo deportivo. Según los primeros reportes, la víctima murió en el lugar tras ser atacada con un objeto contundente por un hombre de aproximadamente 45 años.
La detención de Zárate, quien hace 18 años fue imputado y luego sobreseído en el crimen de Dalmasso, causó revuelo. En febrero de 2007, a tres meses del asesinato de Dalmasso, Zárate, que había sido pintor en su casa, fue imputado por "violación y homicidio" por los fiscales Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, aunque el caso contra él fue finalmente desestimado en 2011.
¿Por qué detuvieron a Gastón Zarate, el perejil del caso Dalmasso?
Una pelea ocurrida este sábado en el complejo deportivo El Águila de Río Cuarto culminó con la detención de Gastón Zárate, acusado de causar la muerte de Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años. La víctima murió en el lugar tras recibir un golpe con un objeto contundente.
Según las fuentes, Zárate, quien jugaba al fútbol con sus hijos de 15 y 17 años en una de las canchas, discutió con Acuña Ustarroz. El enfrentamiento, cuyas causas se investigan, se tornó violento y Zárate fue señalado de golpear a su contrincante con un hierro, causándole la muerte de manera instantánea.
La justicia ordenó a un equipo de peritos analizar la escena y tomar testimonios para esclarecer el incidente, mientras el cuerpo de la víctima ha sido trasladado a la morgue para la autopsia.