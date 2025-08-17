Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Factores de riesgo de cáncer de riñón

El estilo de vida juega un papel crucial en la prevención del cáncer de riñón. La World Cancer Research Fund International recomienda limitar el consumo de bebidas azucaradas y optar por agua o bebidas sin azúcar. Esta recomendación se basa en la evidencia que sugiere que el consumo excesivo de bebidas azucaradas contribuye al aumento de la obesidad, un factor de riesgo conocido para varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de riñón.