Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

El cáncer de riñón, una afección grave que afecta a los órganos responsables de filtrar los desechos del cuerpo, está relacionado con varios factores de riesgo, incluyendo ciertos hábitos alimenticios. Una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, las bebidas azucaradas, fue identificada como un posible contribuyente al desarrollo de esta enfermedad, así como de otros tipos de cáncer.
Factores de riesgo de cáncer de riñón
El estilo de vida juega un papel crucial en la prevención del cáncer de riñón. La World Cancer Research Fund International recomienda limitar el consumo de bebidas azucaradas y optar por agua o bebidas sin azúcar. Esta recomendación se basa en la evidencia que sugiere que el consumo excesivo de bebidas azucaradas contribuye al aumento de la obesidad, un factor de riesgo conocido para varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de riñón.
Además del cáncer de riñón, el consumo elevado de bebidas azucaradas se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon, vejiga y hígado, especialmente cuando se consumen con frecuencia o en grandes cantidades.
Bebidas azucaradas y cáncer de riñón: lo que dice la ciencia
Un estudio publicado en la revista Nature exploró la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el riesgo de cáncer de riñón y vejiga. La investigación involucró a 73,024 personas del Estudio Prospectivo basado en el Centro de Salud Pública de Japón, quienes no tenían antecedentes de cáncer al inicio del estudio.
A través de cuestionarios de frecuencia alimentaria, los investigadores evaluaron el consumo de bebidas azucaradas entre los participantes. Durante el seguimiento, se documentaron 169 casos de cáncer de riñón y 297 casos de cáncer de vejiga. Los resultados mostraron que el consumo diario de bebidas azucaradas estaba asociado con un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de riñón y vejiga, particularmente entre las mujeres.
Los autores concluyeron que "en esta gran cohorte prospectiva, el consumo de bebidas azucaradas se asoció significativamente con un pequeño aumento en el cociente de riesgo de cáncer de riñón y vejiga entre las mujeres, después de la exclusión de los casos diagnosticados dentro de los primeros tres años".
Más allá del cáncer de riñón: otros riesgos de las bebidas azucaradas
Reducir el consumo de bebidas azucaradas no solo es vital para reducir el riesgo de cáncer de riñón. Estas bebidas también están asociadas con un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras afecciones graves.
Síntomas del cáncer de riñón
El cáncer de riñón puede no presentar síntomas obvios en sus primeras etapas, pero a medida que avanza, algunos signos y síntomas pueden incluir:
Sangre en la orina
Un bulto o hinchazón en el área del riñón o abdomen
Dolor persistente en la parte baja de la espalda o en el costado
Fatiga constante
Fiebre recurrente
Pérdida de apetito
Pérdida de peso inexplicable
Obstrucción intestinal
Sensación general de mala salud
Estar atento a estos síntomas y mantener un estilo de vida saludable, que incluya la reducción del consumo de bebidas azucaradas, puede ser clave para prevenir no solo el cáncer de riñón, sino también otras enfermedades graves.