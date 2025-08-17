 Inquietud de los azucareros por el bajo precio interno
Inquietud de los azucareros por el bajo precio interno

La producción de azúcar y alcohol alcanzó niveles similares a los de 2024, con un avance superior al 53% de la caña disponible para moler.

PERFIL EXPORTADOR. El Centro Azucarero destacó la apertura al comercio exterior con nuevos mercados.
Por Luis Duarte Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
