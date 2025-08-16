Masters 1000 Cincinnati: Alcaraz vence a Zverev y disputará su tercera final seguida ante Sinner

Alcaraz golpeó de nuevo rompiendo a la primera el saque de un Zverev que comenzaba a dar señales de su malestar pero, en un giro inesperado, le permitió recomponerse con un breve cortorcircuito. Encadenando tres doble faltas consecutivas, Alcaraz le entregó en bandeja el primer 'break' al alemán, que todavía ganó otro juego mientras tomaba breves pausas apoyándose en su raqueta o sentándose en la pista.