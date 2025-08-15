Carlos Alcaraz sobrevivió a un partidazo en Cincinnati y espera rival en las semifinales

El otro lado del cuadro

La otra semifinal enfrentará al número 1 del mundo, Jannik Sinner, frente al francés Terrence Atmane, una de las grandes sorpresas del circuito. Proveniente de la clasificación y ubicado en el puesto 136 del ranking, dejó en el camino a figuras como Taylor Fritz y Holger Rune, lo que lo convierte en una revelación del año.