Carlos Alcaraz sobrevivió a un partidazo en Cincinnati y espera rival en las semifinales

El paso de Carlos Alcaraz por el Masters 1000 de Cincinnati tuvo su momento más exigente en los cuartos de final. Tras más de dos horas de un intenso cruce, el español venció a Andrey Rublev 6-3, 4-6 y 7-5, asegurando su lugar en las semifinales del torneo estadounidense.
El encuentro comenzó con dominio absoluto del murciano, que se quedó con el primer set sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, el ruso mostró reacción en el segundo parcial, elevó su nivel y estiró la definición hasta un tercer set cargado de tensión.
Cuando el marcador estaba 5-4 y Alcaraz sacaba para ganar, Rublev sorprendió con solidez, le quebró el servicio y mantuvo con vida el partido. Pero el número dos del ranking mundial volvió a imponerse con su calidad y cerró un duelo que estuvo al borde de escapársele.
Con este triunfo, el joven disputará su 12° semifinal en un Masters 1000, igualando la marca de Carlos Moyá. Solo lo superan entre los españoles las 18 semifinales de David Ferrer y las 78 de Rafael Nadal, una cifra que refleja el camino que aún tiene por recorrer.
En la siguiente ronda se medirá contra el ganador del choque entre Ben Shelton, campeón en Canadá la semana pasada, y Alexander Zverev, quienes completan la jornada en Cincinnati.
El otro lado del cuadro
La otra semifinal enfrentará al número 1 del mundo, Jannik Sinner, frente al francés Terrence Atmane, una de las grandes sorpresas del circuito. Proveniente de la clasificación y ubicado en el puesto 136 del ranking, dejó en el camino a figuras como Taylor Fritz y Holger Rune, lo que lo convierte en una revelación del año.