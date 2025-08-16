 En Argentina, los All Blacks son invencibles
En Argentina, los All Blacks son invencibles

El seleccionado argentino cayó 41-24 en Córdoba; los neozelandeses acumulan 16 triunfos en suelo rioplatense y ratificaron su hegemonía.

Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra 16 Agosto 2025
