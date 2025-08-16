 Viaje inolvidable: chicos tucumanos vivieron rugby, amistad y cultura en Córdoba junto a Los Pumas y los All Blacks
Secciones
DeportesRugby

Viaje inolvidable: chicos tucumanos vivieron rugby, amistad y cultura en Córdoba junto a Los Pumas y los All Blacks

Infantiles y juveniles de Huirapuca y Lawn Tennis viajaron a Córdoba para vivir un fin de semana único de rugby. Más de 700 chicos disfrutaron de partidos, tercer tiempo, intercambio cultural y la emoción de ver a Los Pumas vs All Blacks en el Estadio Kempes.

Hace 2 Hs

La excusa perfecta fue el choque entre Los Pumas y los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero lo que quedó grabado en la memoria de los chicos tucumanos que viajaron a Córdoba fue mucho más que un partido. Durante todo el fin de semana, infantiles y juveniles de distintos clubes de la provincia vivieron una experiencia a puro rugby, con amistosos, tercer tiempo, intercambio cultural y la posibilidad de compartir momentos inolvidables con jugadores de otras instituciones.

El Club Huirapuca fue uno de los protagonistas de la travesía. La delegación llegó con la totalidad de su plantel de juveniles e infantiles para disputar una jornada de intercambio deportivo con el Córdoba Rugby Club. Ramiro Beti, uno de los encargados del grupo, no ocultó su satisfacción por lo vivido: “La verdad que fue una experiencia espectacular para todos los chicos. Compartimos partidos, entrenamientos y mucho tiempo con el Córdoba Rugby, que nos recibió de una manera increíble. Desde la dirigencia de Huirapuca queremos agradecer y felicitar por la gran recepción del club anfitrión. Esos gestos hacen que el rugby siga siendo una escuela de valores”, dijo el de Concepción.

La delegación de Lawn Tennis también se sumó a la aventura y, con un despliegue inédito, marcó un antes y un después en la historia de sus viajes. En total fueron 520 personas entre jugadores y staff que viajaron desde Tucumán en nueve colectivos. Los infantiles, desde M6 hasta M13, se alojaron en casas de familias del club La Tablada, mientras que los juveniles, de M14 a M19, compartieron la estadía con el club Palermo Bajo. La magnitud del viaje sorprendió incluso a sus propios organizadores. Manuel Frau, encargado de la delegación, explicó: “Fue el viaje con más gente que se hizo hasta ahora en el club. Entre jugadores y staff superamos las 500 personas, algo que habla del compromiso y del entusiasmo que se generó. Todos se alojaron en casas de familias de La Tablada y Palermo Bajo, y la verdad que la pasaron muy bien”, dijo el dirigente.

Más allá de lo deportivo, Frau destacó la importancia de este tipo de experiencias que trascienden el juego: “Esto del rugby, que los chicos se alojen en las casas de los pibes del otro club, es una gran experiencia de vida. Conocen a las familias, se hacen amigos y esas relaciones duran para siempre. Cada vez que se vuelven a encontrar, aunque pase el tiempo, se sienten como en casa. Eso es lo que más valor tiene, porque el deporte nos da la oportunidad de generar vínculos que acompañan toda la vida”, manifestó.

Durante la estadía en Córdoba, los equipos jugaron partidos en ambos clubes y compartieron el tradicional tercer tiempo, en el que las diferencias se desvanecen y florece la camaradería. El cierre fue a lo grande: toda la delegación asistió al Kempes para presenciar en vivo el partido entre Los Pumas y los All Blacks, el broche de oro de un fin de semana que quedará en el recuerdo.

Lo que comenzó como un simple viaje para ver un test match terminó siendo una experiencia formativa y humana que marcará a cientos de chicos. Porque en el rugby, más allá del resultado, lo que siempre perdura es la amistad, el respeto y el valor de compartir.

Temas Los PumasAll BlacksTucumán Lawn Tennis ClubHuirapuca Rugby ClubRugby Championship
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
2

Ella baila sola

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
3

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana
4

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?
5

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?
6

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

Más Noticias
Con dos tucumanos desde el arranque, Los Pumas buscan romper la historia ante los All Blacks

Con dos tucumanos desde el arranque, Los Pumas buscan romper la historia ante los All Blacks

Atlético Tucumán y el sprint decisivo: batallas claves contra Sarmiento, Talleres, Gimnasia, Newell’s y River

Atlético Tucumán y el sprint decisivo: batallas claves contra Sarmiento, Talleres, Gimnasia, Newell’s y River

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

¿Vas a ver a Los Pumas en Córdoba? Guía práctica para los tucumanos que asistirán al duelo con los All Blacks

¿Vas a ver a Los Pumas en Córdoba? Guía práctica para los tucumanos que asistirán al duelo con los All Blacks

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Comentarios