Viaje inolvidable: chicos tucumanos vivieron rugby, amistad y cultura en Córdoba junto a Los Pumas y los All Blacks

La excusa perfecta fue el choque entre Los Pumas y los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero lo que quedó grabado en la memoria de los chicos tucumanos que viajaron a Córdoba fue mucho más que un partido. Durante todo el fin de semana, infantiles y juveniles de distintos clubes de la provincia vivieron una experiencia a puro rugby, con amistosos, tercer tiempo, intercambio cultural y la posibilidad de compartir momentos inolvidables con jugadores de otras instituciones.
El Club Huirapuca fue uno de los protagonistas de la travesía. La delegación llegó con la totalidad de su plantel de juveniles e infantiles para disputar una jornada de intercambio deportivo con el Córdoba Rugby Club. Ramiro Beti, uno de los encargados del grupo, no ocultó su satisfacción por lo vivido: “La verdad que fue una experiencia espectacular para todos los chicos. Compartimos partidos, entrenamientos y mucho tiempo con el Córdoba Rugby, que nos recibió de una manera increíble. Desde la dirigencia de Huirapuca queremos agradecer y felicitar por la gran recepción del club anfitrión. Esos gestos hacen que el rugby siga siendo una escuela de valores”, dijo el de Concepción.
La delegación de Lawn Tennis también se sumó a la aventura y, con un despliegue inédito, marcó un antes y un después en la historia de sus viajes. En total fueron 520 personas entre jugadores y staff que viajaron desde Tucumán en nueve colectivos. Los infantiles, desde M6 hasta M13, se alojaron en casas de familias del club La Tablada, mientras que los juveniles, de M14 a M19, compartieron la estadía con el club Palermo Bajo. La magnitud del viaje sorprendió incluso a sus propios organizadores. Manuel Frau, encargado de la delegación, explicó: “Fue el viaje con más gente que se hizo hasta ahora en el club. Entre jugadores y staff superamos las 500 personas, algo que habla del compromiso y del entusiasmo que se generó. Todos se alojaron en casas de familias de La Tablada y Palermo Bajo, y la verdad que la pasaron muy bien”, dijo el dirigente.
Más allá de lo deportivo, Frau destacó la importancia de este tipo de experiencias que trascienden el juego: “Esto del rugby, que los chicos se alojen en las casas de los pibes del otro club, es una gran experiencia de vida. Conocen a las familias, se hacen amigos y esas relaciones duran para siempre. Cada vez que se vuelven a encontrar, aunque pase el tiempo, se sienten como en casa. Eso es lo que más valor tiene, porque el deporte nos da la oportunidad de generar vínculos que acompañan toda la vida”, manifestó.
Durante la estadía en Córdoba, los equipos jugaron partidos en ambos clubes y compartieron el tradicional tercer tiempo, en el que las diferencias se desvanecen y florece la camaradería. El cierre fue a lo grande: toda la delegación asistió al Kempes para presenciar en vivo el partido entre Los Pumas y los All Blacks, el broche de oro de un fin de semana que quedará en el recuerdo.
Lo que comenzó como un simple viaje para ver un test match terminó siendo una experiencia formativa y humana que marcará a cientos de chicos. Porque en el rugby, más allá del resultado, lo que siempre perdura es la amistad, el respeto y el valor de compartir.