Viaje inolvidable: chicos tucumanos vivieron rugby, amistad y cultura en Córdoba junto a Los Pumas y los All Blacks

La delegación de Lawn Tennis también se sumó a la aventura y, con un despliegue inédito, marcó un antes y un después en la historia de sus viajes. En total fueron 520 personas entre jugadores y staff que viajaron desde Tucumán en nueve colectivos. Los infantiles, desde M6 hasta M13, se alojaron en casas de familias del club La Tablada, mientras que los juveniles, de M14 a M19, compartieron la estadía con el club Palermo Bajo. La magnitud del viaje sorprendió incluso a sus propios organizadores. Manuel Frau, encargado de la delegación, explicó: “Fue el viaje con más gente que se hizo hasta ahora en el club. Entre jugadores y staff superamos las 500 personas, algo que habla del compromiso y del entusiasmo que se generó. Todos se alojaron en casas de familias de La Tablada y Palermo Bajo, y la verdad que la pasaron muy bien”, dijo el dirigente.