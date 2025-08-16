 Un ex ministro de Alberto Fernández explotó contra Máximo Kirchner: “La política no es una herencia”
Secciones
Política

Un ex ministro de Alberto Fernández explotó contra Máximo Kirchner: “La política no es una herencia”

Juan Zabaleta pidió que los referentes camporistas “se pongan los pantalones largos y sean candidatos”.

Máximo Kirchner
16 Agosto 2025

En medio del debate político por las candidaturas en el peronismo bonaerense, el ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, lanzó duras críticas contra Máximo Kirchner y los dirigentes de La Cámpora.

Consultado sobre una eventual postulación del hijo de Cristina Kirchner fue categórico: “Yo creo que no”, respondió cuando le preguntaron si “le da el piné” para presentarse. Y agregó: “La política no es una herencia, eso sale mal… Un día se te ocurrió quedarte con el PJ bonaerense por Zoom en plena pandemia”.

Kicillof, sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie”

Kicillof, sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie”

Remarcó además que Máximo debería poner a prueba su representatividad: “Creo que tiene que someterse al voto popular y tiene una oportunidad de encabezar la lista de diputados nacionales para saber si la gente lo vota o no”.

En esa misma línea, Zabaleta desafió a los dirigentes de La Cámpora a competir en todos los distritos: “Que se presenten de candidatos a concejal en cada municipio”, señaló, marcando un abierto cuestionamiento al sector kirchnerista.

Máximo Kirchner compartió un video íntimo de la ex presidenta mientras cumple su prisión domiciliaria

Máximo Kirchner compartió un video íntimo de la ex presidenta mientras cumple su prisión domiciliaria

También utilizó una fuerte metáfora al referirse a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el rol de su agrupación: “A la pollera de Cristina la desgarraron, la rompieron toda. ¿Viste como te agarrabas vos de la pollera de tu abuela, que viste que la rompías al costado? Se abría la pollera con el cierre de costado. Bueno, le rompieron el cierre a Cristina de la pollera de tanto agarrarse de Cristina. Bueno, pónganse los pantalones largos y arranquen y sean candidatos todos”.

Temas Elecciones 2025 Cristina Fernández de KirchnerTucumánNéstor KirchnerAlberto FernándezMáximo KirchnerLa CámporaPartido JusticialistaProvincia de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa
1

Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa

2

Responsabilidades por el Día del Niño

3

Cartas de lectores: candidaturas testimoniales

4

Cartas de lectores: Yerba Buena, divino tesoro

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán
5

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

Análisis de los precios del azúcar
6

Análisis de los precios del azúcar

Más Noticias
Dos flancos diferentes, pero muy sensibles: el fentanilo y los tropiezos “grossos” de Caputo

Dos flancos diferentes, pero muy sensibles: el fentanilo y los tropiezos “grossos” de Caputo

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Comentarios