Un ex ministro de Alberto Fernández explotó contra Máximo Kirchner: “La política no es una herencia”

En medio del debate político por las candidaturas en el peronismo bonaerense, el ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, lanzó duras críticas contra Máximo Kirchner y los dirigentes de La Cámpora.
Consultado sobre una eventual postulación del hijo de Cristina Kirchner fue categórico: “Yo creo que no”, respondió cuando le preguntaron si “le da el piné” para presentarse. Y agregó: “La política no es una herencia, eso sale mal… Un día se te ocurrió quedarte con el PJ bonaerense por Zoom en plena pandemia”.
Remarcó además que Máximo debería poner a prueba su representatividad: “Creo que tiene que someterse al voto popular y tiene una oportunidad de encabezar la lista de diputados nacionales para saber si la gente lo vota o no”.
En esa misma línea, Zabaleta desafió a los dirigentes de La Cámpora a competir en todos los distritos: “Que se presenten de candidatos a concejal en cada municipio”, señaló, marcando un abierto cuestionamiento al sector kirchnerista.
También utilizó una fuerte metáfora al referirse a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el rol de su agrupación: “A la pollera de Cristina la desgarraron, la rompieron toda. ¿Viste como te agarrabas vos de la pollera de tu abuela, que viste que la rompías al costado? Se abría la pollera con el cierre de costado. Bueno, le rompieron el cierre a Cristina de la pollera de tanto agarrarse de Cristina. Bueno, pónganse los pantalones largos y arranquen y sean candidatos todos”.