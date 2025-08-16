Un ex ministro de Alberto Fernández explotó contra Máximo Kirchner: “La política no es una herencia”

También utilizó una fuerte metáfora al referirse a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el rol de su agrupación: “A la pollera de Cristina la desgarraron, la rompieron toda. ¿Viste como te agarrabas vos de la pollera de tu abuela, que viste que la rompías al costado? Se abría la pollera con el cierre de costado. Bueno, le rompieron el cierre a Cristina de la pollera de tanto agarrarse de Cristina. Bueno, pónganse los pantalones largos y arranquen y sean candidatos todos”.