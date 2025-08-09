Kicillof, sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie”

La interna del Partido Justicialista (PJ) volvió a quedar en el centro de la escena a días del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Este sábado, Axel Kicillof se refirió a la posibilidad de que Máximo Kirchner encabece la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires.
En diálogo con Futurock, el mandatario bonaerense afirmó que en octubre “tenemos que ir de nuevo con una sola boleta. Eso es fundamental. Estamos muy cerca”. “No charlé con Máximo sobre su posibilidad de ser candidato. No hay veto para nadie ni quiero cerrar opciones. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”.
“Están surgiendo diferentes propuestas para encabezar la boleta. Todavía no lo hemos saldado, ya lo haremos. Me parece bien que haya candidatos, ideas, propuestas. Lo fundamental es que eso permita representarnos en octubre. El objetivo que tenemos ahora es simple: ponerle un freno a Milei, decirle ‘hasta acá llegaste’”.
Insistió en que la lista debe expresar la unidad del espacio. “Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y que sea algo expresivo de todos los sectores y que contenga a todos los sectores. Y, en ese sentido, yo tampoco quiero cerrar opciones”.
La interna peronista
Sobre el estado de las negociaciones dentro del oficialismo, el gobernador aseguró: “Están avanzadas y con ganas, vocación. Hay diferencias, sí. Yo no me quiero hacer el tonto con esto”. “Si la interna es el tema predominante ahora, la estamos pifiando, porque conseguimos concretamente boletas conjuntas. Entonces, ya está. Decidimos ir a esta elección todos juntos”.
“Las diferencias que tenemos hoy entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer y está haciendo Milei, y lo que representa la elección de septiembre. Tenemos que darle a la sociedad una alternativa”, sentenció.