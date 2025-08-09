Kicillof, sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie”

La interna peronista

Sobre el estado de las negociaciones dentro del oficialismo, el gobernador aseguró: “Están avanzadas y con ganas, vocación. Hay diferencias, sí. Yo no me quiero hacer el tonto con esto”. “Si la interna es el tema predominante ahora, la estamos pifiando, porque conseguimos concretamente boletas conjuntas. Entonces, ya está. Decidimos ir a esta elección todos juntos”.