 Secuestraron 19.000 paquetes de cigarrillos en dos procedimientos
Secuestraron 19.000 paquetes de cigarrillos en dos procedimientos

Los hechos ocurrieron en las localidades de Pozo Azul y 9 de Julio en Misiones.

Hace 10 Min

Gendarmería Nacional (GNA) secuestró 19.000 paquetes de cigarrillos de controbando en dos procedimientos. Efectivos pertenecientes al Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” desarrollaban actividades de prevención vial y control sobre el kilómetro Nº 60 de la Ruta Provincial Nº 17, cuando detectaron dos vehículos que se aproximaban haciendo caso omiso a las señales del personal de la fuerza.

Uno de los rodados embistió el dispositivo de control a gran velocidad con dirección a la localidad Dos Hermanas, mientras que el restante giró en sentido contrario, desplazándose hacia la ciudad de Eldorado.

Más tarde, los gendarmes hallaron el primer rodado a escasos kilómetros, a un lado del corredor vial. El mismo se encontraba sin ocupantes y trasladaba 11.450 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en su interior. Además, los uniformados constataron que presentaba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, personal del Escuadrón 10 “Eldorado” secuestró 8.500 paquetes de cigarrillos de procedencia extranjera, los cuales se encontraban acondicionados dentro de un automóvil que se dio a la fuga, traspasando el dispositivo de control ubicado sobre el kilómetro Nº 23 de la Ruta Provincial Nº 17.

Seguidamente, el vehículo fue hallado sobre la banquina y sin ocupantes, con la mercadería distribuida en 17 cajas de cartón. Asimismo, la consulta sobre sus antecedentes arrojó que poseía pedido de secuestro activo por robo en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Informados de los resultados de los procedimientos, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro de los rodados y de los cigarrillos (19.950 atados), en infracción a la Ley 22.415 de “Código Aduanero”.

Temas Gendarmería Nacional ArgentinaMisionesTucumán
