La foto de la semana

Hace 5 Hs

Hace algunos días, esta foto que sacó Osvaldo Ripoll ocupó buena parte de la portada de LA GACETA. Se dio en el marco de la visita de Rosario Central, para enfrentar a Atlético Tucumán por la Liga Profesional. Y, como no podía ser de otra manera, la presencia de Ángel Di María en el plantel “canalla” habría de llevarse no sólo el foco de la prensa, sino también el de los fanáticos y el de los curiosos. 

Es así que, en la esquina frente al hotel Hilton, mucha gente esperó horas para ver al campeón del mundo, compartiendo camisetas y emociones pese a sus diferencias futbolísticas. La llegada del plantel rosarino, con “Fideo” a la cabeza, fue recibida con cánticos y aplausos en un clima de emoción y orgullo tucumano.

