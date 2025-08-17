Columna previsional: El reajuste de haberes y los reclamos ante la Justicia Federal

Escenarios posibles

Los beneficiarios de prestaciones previsionales recientemente obtenidas, antes de iniciar una acción judicial, tendrían que consultar con un abogado especialista que realice una liquidación del haber a la fecha de otorgamiento; si ese monto resultante fuese diferente al que percibió como primer haber y genera una diferencia a favor del titular, se debe plantear un reajuste en sede administrativa a fin de intentar conseguir la actualización del beneficio directamente en Anses, evitando de eta manera el accionar ante la Justicia federal.