Elecciones: "Roberto Sánchez genera certeza", afirman concejales del radicalismo

Los concejales radicales, José María Canelada y Gustavo Cobos, salieron a respaldar la figura de Roberto Sánchez como principal referente opositor en Tucumán. En diálogo con LA GACETA, aseguraron que el diputado nacional “es un candidato competitivo” y que su perfil genera “certeza, certidumbre y confianza”.
“Roberto fue nuestro candidato a gobernador hace muy poco tiempo, hizo una muy buena elección y sigue estando en la consideración de la gente. En el Congreso se sabe cómo va a votar, y eso no es menor en una política argentina donde un día se vota una cosa y otro día otra”, sostuvo Canelada. Y agregó: “Está a favor y defiende la universidad pública, a los jubilados y a las personas con discapacidad. Su moderación y serenidad, en medio de tanta ebullición, generan tranquilidad”.
Por su parte, Cobos señaló que las encuestas que manejan internamente muestran que con Sánchez como candidato “podríamos sin dudas retener la banca que hoy tenemos en el Congreso”. Además, defendió la intervención del radicalismo provincial decidida por el Comité Nacional y recordó que “los plazos para normalizar el partido se están cumpliendo”.
Ambos ediles remarcaron que la propuesta que encabezan no se agota en las elecciones legislativas de octubre, sino que “es un camino hacia 2027” junto con otros gobernadores y dirigentes que impulsan una “tercera propuesta para la Argentina”.
En clave electoral, criticaron tanto al gobierno nacional como al provincial. “Del lado de la Nación tenemos la motosierra, un ajuste que sólo busca el superávit fiscal sin ver lo que pasa en las universidades, los hospitales, los jubilados. Y en la provincia seguimos con el mismo modelo empobrecedor que hace décadas encarnan Jaldo y Manzur”, cuestionó Cobos.
Finalmente, se refirieron al funcionamiento del Concejo Deliberante capitalino. Acordaron que esta semana no habrá sesión, pero confirmaron que la próxima sí se trabajará en el recinto. “Ninguna campaña puede parar un órgano democrático de representación. Nos pagan para trabajar para los vecinos y eso vamos a hacer”, coincidieron.