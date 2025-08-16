Boca viajó a Mendoza con Cavani y el regreso de Figal: el "11" que prepara Russo ante Independiente Rivadavia

Boca ya está en Mendoza para visitar este domingo a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura. Miguel Ángel Russo decidió llevar a casi todo el plantel, con excepción de Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes no forman parte de la convocatoria. A último momento también se bajó Santiago Dalmasso por un cuadro febril, por lo que el plantel que viajó quedó conformado por 30 jugadores.
La principal novedad en la formación es el regreso de Nicolás Figal, quien no juega desde la primera jornada ante Argentinos Juniors por una molestia en el gemelo derecho. El ex Independiente volverá a la zaga para acompañar a Marco Pellegrino, mientras que Ayrton Costa podría ocupar el lateral izquierdo si Russo confirma su decisión en la última práctica.
En el mediocampo se producirá otra modificación importante: Rodrigo Battaglia será titular y compartirá la zona central con Leandro Paredes, en un doble pivote que busca darle mayor equilibrio al equipo. En los extremos estarán Brian Aguirre por derecha y Alan Velasco por izquierda, conformando un 4-4-2 clásico.
En ataque, la dupla elegida es la más experimentada y goleadora: Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes intentarán darle al "Xeneize" los goles necesarios para sumar de a tres en suelo cuyano. Mientras tanto, Romero sigue relegado como cuarto arquero y todo indica que tanto él como Lema y Saracchi continuarán en el club, al menos hasta fin de año, sin lugar en la consideración del entrenador.