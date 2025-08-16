Boca viajó a Mendoza con Cavani y el regreso de Figal: el "11" que prepara Russo ante Independiente Rivadavia

En ataque, la dupla elegida es la más experimentada y goleadora: Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes intentarán darle al "Xeneize" los goles necesarios para sumar de a tres en suelo cuyano. Mientras tanto, Romero sigue relegado como cuarto arquero y todo indica que tanto él como Lema y Saracchi continuarán en el club, al menos hasta fin de año, sin lugar en la consideración del entrenador.