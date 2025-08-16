La verdadera razón de la ausencia de "Dibu" Martínez en el debut del Aston Villa en la Premier League

El debut de Aston Villa en la Premier League dejó una sorpresa inesperada: Emiliano “Dibu” Martínez no apareció ni siquiera entre los suplentes en el partido disputado en Villa Park frente a Newcastle. La ausencia del campeón del mundo generó especulaciones inmediatas en Inglaterra, donde algunos lo vincularon con un posible traspaso. Sin embargo, la realidad es más sencilla y tiene que ver con una suspensión que el arquero debía cumplir.
El marplatense arrastraba una fecha de sanción por la expulsión sufrida en la última jornada del torneo anterior, cuando vio la tarjeta roja en Old Trafford. Aquel día, un error en la salida de su equipo dejó a Rasmus Højlund mano a mano con el arco y Martínez, en su intento por evitar el gol, lo derribó fuera del área. El juez Thomas Bramall no dudó y lo expulsó por impedir una ocasión manifiesta. Fue la primera tarjeta roja de toda su carrera profesional.
La jugada resultó determinante porque Aston Villa terminó cayendo 2-0 ante Manchester United, lo que le cerró las puertas de la Champions League. Como consecuencia, el Comité de Competición de la Premier League aplicó una fecha de suspensión automática, que se cumplió en este inicio de temporada. Así, Unai Emery debió recurrir al neerlandés Marco Bizot para custodiar los tres palos, mientras el argentino observó desde afuera.
La situación generó ruido porque se dio en un contexto de rumores de transferencias. Algunos medios británicos mencionaron que su ausencia estaba relacionada con negociaciones de salida, pero hasta ahora no surgió ninguna oferta que convenza al club ni al entorno del futbolista. Manchester United apareció como uno de los interesados, aunque desde Birmingham no muestran intención alguna de desprenderse de uno de sus pilares.
El reglamento establece entre una y tres fechas de sanción según la falta, y en este caso se resolvió aplicar solo un partido. Por lo tanto, Martínez estará disponible para la segunda jornada frente a Brentford, donde volverá a ser titular indiscutido.
Aston Villa, que este año también afrontará la Europa League, reestructuró parte de su plantel con la incorporación de Bizot y del joven Yasin Ozcan, además de la salida a préstamo de Enzo Barrenechea al Benfica. Desde el club insisten en que la competencia interna bajo los tres palos servirá para potenciar a todo el grupo, aunque nadie duda de que el "Dibu" seguirá siendo la referencia principal.
La ausencia en el estreno fue apenas un paréntesis en la trayectoria del arquero argentino, que mantiene su estatus de figura tanto en la Premier League como en la Selección Argentina.