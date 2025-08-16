La verdadera razón de la ausencia de "Dibu" Martínez en el debut del Aston Villa en la Premier League

El marplatense arrastraba una fecha de sanción por la expulsión sufrida en la última jornada del torneo anterior, cuando vio la tarjeta roja en Old Trafford. Aquel día, un error en la salida de su equipo dejó a Rasmus Højlund mano a mano con el arco y Martínez, en su intento por evitar el gol, lo derribó fuera del área. El juez Thomas Bramall no dudó y lo expulsó por impedir una ocasión manifiesta. Fue la primera tarjeta roja de toda su carrera profesional.