 Reunión en la capital: Jaldo y Chahla analizaron distintas alternativas y lineamientos de trabajo
Reunión en la capital: Jaldo y Chahla analizaron distintas alternativas y lineamientos de trabajo

También participaron legisladores, concejales y funcionarios de la administración provincial.

Hace 1 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, acompañada por el gobernador Osvaldo Jaldo, encabezó esta mañana una reunión de trabajo con legisladores y concejales.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron distintas alternativas y lineamientos de trabajo con el objetivo de continuar acercando soluciones a los vecinos de la capital.

Además, participaron del encuentro el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano. También estuvieron presentes las diputadas nacionales Gladys Medina y Elia Fernández, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, el senador nacional Juan Manzur, junto a otros funcionarios provinciales.

