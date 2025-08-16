La durísima sanción que podría recibir Gustavo Costas tras ser expulsado por Darío Herrera

Racing atraviesa un momento turbulento dentro y fuera de la cancha. A la derrota frente a Tigre en el "Cilindro" se le sumó un nuevo escándalo con su entrenador, Gustavo Costas, que otra vez fue expulsado por perder los estribos con el arbitraje. El DT de la "Academia" no toleró la sanción de un penal a favor del "Matador" y, en pleno enojo, le gritó “ladrón” al juez Darío Herrera. Acto seguido, el técnico se metió en el campo de juego en busca del árbitro, en una imagen que recorrió rápidamente los medios.
La situación generó gran tensión y derivará en un informe oficial que evaluará el Tribunal de Disciplina, que ya había sancionado al experimentado entrenador por un hecho similar en la primera fecha. En aquella ocasión, Costas fue expulsado por insultar a Nicolás Lamolina y recibió una fecha de suspensión o la opción de pagar una multa económica equivalente a 21 entradas, además de la obligación de realizar un curso de capacitación en buenas conductas y liderazgo deportivo.
Ahora, la situación se agrava porque se trata de una reincidencia. Costas, de 62 años, podría enfrentar una sanción más dura que le impediría estar en el banco en próximos compromisos de Racing. En principio, se estima que podrá dirigir el partido de vuelta por la Copa Libertadores frente a Peñarol, pero difícilmente esté presente en el encuentro ante Argentinos Juniors del domingo 24 en La Paternal.
El curso al que fue enviado forma parte de un programa diseñado para entrenadores y cuerpos técnicos con el objetivo de promover el respeto, el juego limpio y la gestión emocional en situaciones de alta presión. Incluye talleres sobre prevención de conductas inapropiadas, ética deportiva, resolución de conflictos y charlas vinculadas al autocontrol en la competencia. La intención del Tribunal es no solo sancionar a los protagonistas de estos episodios, sino también trabajar en la prevención de comportamientos que dañan la imagen del fútbol.
La reincidencia de Costas preocupa a la dirigencia de Racing, que observa con inquietud cómo las reacciones del técnico terminan afectando al equipo en momentos decisivos. El partido frente a Tigre dejó mucho malestar por la derrota, pero la situación con el entrenador se llevó gran parte de la atención. Si la sanción se confirma y se extiende más allá de un encuentro, el club podría quedar condicionado en el tramo más exigente de la temporada.
El fútbol argentino está acostumbrado a polémicas arbitrales, pero las reacciones violentas o desmedidas en los bancos de suplentes suelen generar consecuencias graves. En este caso, Costas tendrá que enfrentar nuevamente el juicio disciplinario, y todo indica que la sanción podría ser ejemplar para sentar un precedente.
Mientras tanto, Racing deberá enfocarse en lo deportivo para revertir el mal paso ante Tigre y sostener sus aspiraciones en la Copa Libertadores, aunque con la incertidumbre de no saber si su conductor podrá estar al borde del campo en las próximas fechas.