La durísima sanción que podría recibir Gustavo Costas tras ser expulsado por Darío Herrera

Racing atraviesa un momento turbulento dentro y fuera de la cancha. A la derrota frente a Tigre en el "Cilindro" se le sumó un nuevo escándalo con su entrenador, Gustavo Costas, que otra vez fue expulsado por perder los estribos con el arbitraje. El DT de la "Academia" no toleró la sanción de un penal a favor del "Matador" y, en pleno enojo, le gritó “ladrón” al juez Darío Herrera. Acto seguido, el técnico se metió en el campo de juego en busca del árbitro, en una imagen que recorrió rápidamente los medios.