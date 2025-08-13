Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

En un duelo intenso y con polémicas arbitrales, Racing Club cayó 1-0 ante Peñarol en el estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El brasileño Raphael Claus tuvo un flojo desempeño en un partido cargado de pierna fuerte: se sancionaron 34 infracciones, 22 cometidas por la Academia y 12 por el equipo uruguayo. La revancha será el próximo martes en Avellaneda.
Tal como se preveía, el encuentro arrancó con muchas fricciones y un árbitro que no supo imponer límites. Peñarol tomó la iniciativa, aunque sin lograr profundidad. Racing, en cambio, fue saliendo de a poco del fondo y buscando espacios para contraatacar.
El juego brusco dejó su primera consecuencia a los 21 minutos, cuando la figura del Carbonero, Leo Fernández, tuvo que dejar la cancha por dolores tras recibir dos golpes. En su lugar ingresó David Terans. Con el correr del primer tiempo, los dirigidos por Gustavo Costas comenzaron a asociarse con Agustín Almendra y Santiago Solari, generando un remate desviado del ex Boca como primer aviso. Poco después, a Gastón Martiarena le anularon un gol por posición adelantada de Solari en la jugada previa.
La jugada más controvertida llegó cuando Adrián “Maravilla” Martínez recibió tarjeta roja directa por un golpe en el rostro a Javier Méndez. El delantero estaba de espaldas y no vio venir al defensor, que también fue imprudente al ir con la cabeza baja. Tras la revisión en el VAR, Claus corrigió su decisión y cambió la expulsión por amarilla. Antes del descanso, Racing se salvó gracias a un disparo de Maximiliano Silvera que estrelló el travesaño.
En el complemento, Peñarol presionó alto, dejando espacios por las bandas que Racing intentó explotar sin éxito. La paridad se rompió a los 78 minutos: Matías Arezo bajó de cabeza un centro desde la izquierda y Terans definió también de cabeza. En primera instancia, el tanto fue anulado por fuera de juego, pero el VAR confirmó la validez de la jugada.
La vuelta que definirá todo
A ocho minutos del cierre, Costas mandó a la cancha a Marcos Rojo para su debut oficial en la Academia, ingresando por Nazareno Colombo. El marcador no se modificó y Racing quedó obligado a revertir la serie en el Estadio Juan Domingo Perón el próximo martes a las 21.30, en busca de un boleto a los cuartos de final.