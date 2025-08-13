Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

La jugada más controvertida llegó cuando Adrián “Maravilla” Martínez recibió tarjeta roja directa por un golpe en el rostro a Javier Méndez. El delantero estaba de espaldas y no vio venir al defensor, que también fue imprudente al ir con la cabeza baja. Tras la revisión en el VAR, Claus corrigió su decisión y cambió la expulsión por amarilla. Antes del descanso, Racing se salvó gracias a un disparo de Maximiliano Silvera que estrelló el travesaño.