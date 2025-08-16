Danza, canto y poesía: una noche de arte compartido en el Espacio Cultural Don Bosco y Nonino Yerba Buena

Danza contemporánea
“Ronda” en el espacio don bosco
Esta noche, desde las 21 y en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886), la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural de la Provincia, bajo la dirección de Martín Piliponsky, repondrá “Ronda. Prácticas para un cuerpo colectivo”, con entrada gratuita que se debe obtener previamente en el sitio culturadetucuman.entradanet.com.
“Bailamos para recordar que el arte también puede ser abrigo, pregunta y presente compartido. No venimos a mostrar, venimos a abrir: a dejar que el movimiento diga lo que aún no tiene forma”, adelanta el director sobre el espectáculo. “Nombramos nuestras condiciones y construimos, desde la escena, futuros posibles”, agrega.
Nonino, Yerba Buena
Presentan “Canto versos”
El taller cultural Nonino cumple 38 años desde su fundación, siempre con un escenario para presentar propuestas artísticas al público, abarcando canto, teatro, exposiciones de plástica y poesía, a partir de la iniciativa de Carlos Podazza.
Hace una década abrió Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347) donde esta noche desde las 22, en su sala Rubens Saccher, actuarán Carlos Podazza (hijo) y Carolina Sad Tejeda con su recital “Canto versos”, que reunirá un puñado de canciones que abarca todos los estilos.
A la misma hora, Luis Gómez Salas al piano y Fernando Flores Blasco en voz estarán en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) con “En canciones”.