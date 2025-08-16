 Danza, canto y poesía: una noche de arte compartido en el Espacio Cultural Don Bosco y Nonino Yerba Buena
Secciones
CulturaTeatro

Danza, canto y poesía: una noche de arte compartido en el Espacio Cultural Don Bosco y Nonino Yerba Buena

Sábado ideal para disfrutar en los espacios culturales de Tucumán.

CUERPOS EN MOVIMIENTO. La Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural presentará esta noche “Ronda” en el Espacio Don Bosco.
Hace 4 Hs

Danza contemporánea

“Ronda” en el espacio don bosco

Esta noche, desde las 21 y en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886), la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural de la Provincia, bajo la dirección de Martín Piliponsky, repondrá “Ronda. Prácticas para un cuerpo colectivo”, con entrada gratuita que se debe obtener previamente en el sitio culturadetucuman.entradanet.com. 

“Bailamos para recordar que el arte también puede ser abrigo, pregunta y presente compartido. No venimos a mostrar, venimos a abrir: a dejar que el movimiento diga lo que aún no tiene forma”, adelanta el director sobre el espectáculo. “Nombramos nuestras condiciones y construimos, desde la escena, futuros posibles”, agrega.

Nonino, Yerba Buena

Presentan “Canto versos”

El taller cultural Nonino cumple 38 años desde su fundación, siempre con un escenario para presentar propuestas artísticas al público, abarcando canto, teatro, exposiciones de plástica y poesía, a partir de la iniciativa de Carlos Podazza

Hace una década abrió Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347) donde esta noche desde las 22, en su sala Rubens Saccher, actuarán Carlos Podazza (hijo) y Carolina Sad Tejeda con su recital “Canto versos”, que reunirá un puñado de canciones que abarca todos los estilos. 

A la misma hora, Luis Gómez Salas al piano y Fernando Flores Blasco en voz estarán en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) con “En canciones”.

Temas Carlos Podazza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
2

Ella baila sola

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
3

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana
5

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño
6

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Más Noticias
Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola

Ella baila sola

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Comentarios