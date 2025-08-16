Espejos antihuellas y polvo: con esta sencilla mezcla podés limpiarlos con efecto duradero

Si asumiste el reto de limpiar los espejos y los cristales de tu hogar, probablemente te hayas enfrentado a un obstáculo posterior. Después de haber pulido con paciencia, regresás al poco tiempo y la suciedad está de vuelta. Pero una mezcla sencilla puede terminar con la frustración de un aseo poco duradero.
Son muchos los factores que condicionan la limpieza de los espejos. Desde la acumulación de suciedad, como polvo y grasa hasta el mal uso de los utensilios de aseo, todas esas variables pueden marcar la diferencia entre un cristal nítido o poco funcional. Por ello resulta fundamental buscar métodos eficaces y con efecto de aseo prolongado.
¿Cuál es la mezcla definitiva para limpiar los espejos?
Entre esas técnicas está la que compartió la creadora de contenido @decorbymaggie, especializada en consejos de organización y limpieza. La experta señaló que este aseo puede retrasar la aparición de huellas y suciedad, incluso en hogares con niños o mascotas, y en espejos de puertas de armario, los más sufridos.
La clave es una combinación que de hecho ya tenemos en casa. Según explica, basta con mezclar “una cucharada de jabón de lavar platos, una cucharada de vinagre de limpieza, y una cucharada de abrillantador de lavavajillas. Y rellenamos el resto con agua”.
La especialista colocó este preparado en un rociador de 250 mililitros para mayor comodidad, y advirtió que se aplica directamente sobre la superficie y se retira con un paño de microfibra. Lo que sorprende es su efecto protector: “Y con esta mezcla mis espejos ya no se ensucian con tanta facilidad como antes, ideal”, aseguró la creadora de contenido. La combinación no solo limpia, sino que deja una película que repele las huellas durante más tiempo que otros productos convencionales.
¿Cómo funciona este preparado?
Desde el diario El Confidencial señalaron que el truco se basa en la acción conjunta de ingredientes habituales pero potentes. El jabón de platos elimina la grasa que se traspasa con los dedos de las manos, el vinagre actúa como desinfectante natural y el abrillantador aporta un efecto repelente que ayuda a mantener el cristal limpio. Una solución práctica y económica que, además, evita el uso de químicos más agresivos.