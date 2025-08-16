 Espejos antihuellas y polvo: con esta sencilla mezcla podés limpiarlos con efecto duradero
Secciones
SociedadActualidad

Espejos antihuellas y polvo: con esta sencilla mezcla podés limpiarlos con efecto duradero

Si estás cansado de limpiar los espejos repetidas veces, este preparado casero puede evitar esa fatiga.

Una técnica sencilla para limpiar tus espejos.
Hace 4 Hs

Si asumiste el reto de limpiar los espejos y los cristales de tu hogar, probablemente te hayas enfrentado a un obstáculo posterior. Después de haber pulido con paciencia, regresás al poco tiempo y la suciedad está de vuelta. Pero una mezcla sencilla puede terminar con la frustración de un aseo poco duradero.

La esponja de cocina también se lava: cómo limpiarla para evitar bacterias

La esponja de cocina también se lava: cómo limpiarla para evitar bacterias

Son muchos los factores que condicionan la limpieza de los espejos. Desde la acumulación de suciedad, como polvo y grasa hasta el mal uso de los utensilios de aseo, todas esas variables pueden marcar la diferencia entre un cristal nítido o poco funcional. Por ello resulta fundamental buscar métodos eficaces y con efecto de aseo prolongado.

¿Cuál es la mezcla definitiva para limpiar los espejos?

Entre esas técnicas está la que compartió la creadora de contenido @decorbymaggie, especializada en consejos de organización y limpieza. La experta señaló que este aseo puede retrasar la aparición de huellas y suciedad, incluso en hogares con niños o mascotas, y en espejos de puertas de armario, los más sufridos.

La clave es una combinación que de hecho ya tenemos en casa. Según explica, basta con mezclar “una cucharada de jabón de lavar platos, una cucharada de vinagre de limpieza, y una cucharada de abrillantador de lavavajillas. Y rellenamos el resto con agua”.

La especialista colocó este preparado en un rociador de 250 mililitros para mayor comodidad, y advirtió que se aplica directamente sobre la superficie y se retira con un paño de microfibra. Lo que sorprende es su efecto protector: “Y con esta mezcla mis espejos ya no se ensucian con tanta facilidad como antes, ideal”, aseguró la creadora de contenido. La combinación no solo limpia, sino que deja una película que repele las huellas durante más tiempo que otros productos convencionales.

¿Cómo funciona este preparado?

Desde el diario El Confidencial señalaron que el truco se basa en la acción conjunta de ingredientes habituales pero potentes. El jabón de platos elimina la grasa que se traspasa con los dedos de las manos, el vinagre actúa como desinfectante natural y el abrillantador aporta un efecto repelente que ayuda a mantener el cristal limpio. Una solución práctica y económica que, además, evita el uso de químicos más agresivos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Espejos y más: estos objetos comunes de tu hogar están saturando tu Wi-Fi

Espejos y más: estos objetos comunes de tu hogar están saturando tu Wi-Fi

Picazón de ojos: ¿cuáles son las causas y por qué no debés frotarte los párpados?

Picazón de ojos: ¿cuáles son las causas y por qué no debés frotarte los párpados?

No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
2

Ella baila sola

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
3

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana
5

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño
6

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Más Noticias
Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios