Espejos antihuellas y polvo: con esta sencilla mezcla podés limpiarlos con efecto duradero

La especialista colocó este preparado en un rociador de 250 mililitros para mayor comodidad, y advirtió que se aplica directamente sobre la superficie y se retira con un paño de microfibra. Lo que sorprende es su efecto protector: “Y con esta mezcla mis espejos ya no se ensucian con tanta facilidad como antes, ideal”, aseguró la creadora de contenido. La combinación no solo limpia, sino que deja una película que repele las huellas durante más tiempo que otros productos convencionales.