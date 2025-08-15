Fallo clave por YPF: Argentina podrá apelar sin entregar acciones ni activos estratégicos

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que la Argentina podrá avanzar en la apelación del fallo por la expropiación de YPF sin tener que entregar las acciones de la petrolera ni otras garantías, en un duro revés para Burford Capital, el fondo que impulsa el litigio. La medida suspende la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio y permitirá que los títulos –equivalentes al 51% de la compañía– permanezcan en la Caja de Valores mientras dure el proceso.