Fallo clave por YPF: Argentina podrá apelar sin entregar acciones ni activos estratégicos

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que la Argentina podrá avanzar en la apelación del fallo por la expropiación de YPF sin tener que entregar las acciones de la petrolera ni otras garantías, en un duro revés para Burford Capital, el fondo que impulsa el litigio. La medida suspende la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio y permitirá que los títulos –equivalentes al 51% de la compañía– permanezcan en la Caja de Valores mientras dure el proceso.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró la resolución al destacar que el tribunal “aceptó la solicitud de Argentina” y autorizó la participación del Gobierno de Estados Unidos como “amigo de la corte”. Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, subrayaron que el fallo “garantiza que el Estado conserve su participación mayoritaria en un activo estratégico”, sin frenar la apelación de fondo contra la condena de septiembre de 2023.
El caso se originó por la decisión política del Gobierno de Cristina Kirchner en 2012 de expropiar YPF. En 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar una cifra que, con intereses, ya alcanza los U$S18.000 millones, en beneficio de Burford Capital, un estudio inglés especializado en financiar juicios contra Estados.
La defensa argentina planteó que entregar las acciones violaría la inmunidad soberana, el principio de cortesía internacional (comity) y que, al estar depositadas en el país, no tienen vínculo con la actividad comercial que sustenta la demanda. También argumentó que su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que elimina riesgos de “disipación” de activos.
El calendario judicial prevé que el 25 de septiembre se presenten los escritos argumentales para la apelación de la orden de “turnover” y que la primera audiencia de la apelación de fondo se realice la semana del 27 de octubre, tras las elecciones legislativas. La decisión final podría conocerse a comienzos de 2026.
En paralelo, Burford busca probar la teoría del “alter ego” para equiparar al Estado con YPF y así embargar activos, incluyendo empresas estatales y hasta las reservas en oro enviadas al exterior el año pasado. En este marco, pidió a la justicia que Argentina entregue comunicaciones de los exministros Luis Caputo y Sergio Massa, solicitud que Preska avaló.
Si bien la medida de la Cámara es de carácter administrativo, representa un triunfo procesal importante para el país, que gana tiempo para sostener la apelación y resguardar uno de sus activos más estratégicos.