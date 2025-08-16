Según un relevamiento, el 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo por la crisis económica

Un relevamiento nacional de la consultora Management & Fit reflejó el impacto de la crisis económica en la vida cotidiana de los argentinos: ocho de cada 10 personas aseguran haber modificado sus hábitos de consumo para poder llegar a fin de mes. Los principales recortes se observan en indumentaria y calzado, junto con la reducción del consumo de carne y el reemplazo de primeras marcas por segundas o alternativas más económicas.