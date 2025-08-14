Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo reaparecería y el motivo de la ausencia de Rodrigo De Paul

Un regreso que ilusiona

Inter Miami vive días de cambios con la llegada de De Paul y las salidas de Leo Afonso, Federico Redondo y el arquero Drake Callender. El cruce ante LA Galaxy se jugará el sábado 16 de agosto a las 20.30 en Florida. En la previa, crece la expectativa por volver a ver a Messi en el campo, una presencia que para el equipo y la afición significa mucho más que un simple refuerzo futbolístico.