 Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo reaparecería y el motivo de la ausencia de Rodrigo De Paul
Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo reaparecería y el motivo de la ausencia de Rodrigo De Paul

El astro argentino dejó atrás su lesión y apunta al cruce con LA Galaxy. El mediocampista, en cambio, no se entrenó por un trámite clave.

Hace 48 Min

Lionel Messi fue la gran noticia en el entrenamiento del miércoles de Inter Miami, al sumarse nuevamente a las prácticas tras superar una lesión muscular en la pierna derecha. El regreso del astro argentino fue celebrado por el cuerpo técnico liderado por Javier Mascherano y por los hinchas, atentos a cada paso de la máxima figura del club.

La molestia había aparecido en el duelo ante Necaxa, por la fase de grupos de la Leagues Cup, lo que obligó a Messi a trabajar de manera diferenciada. Después de más de una semana, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, en una sesión intensa que será clave para definir si estará el sábado frente a LA Galaxy, vigente campeón de la MLS.

El repunte físico del rosarino supone un gran alivio tras la dura derrota 1-4 ante Orlando City en el clásico. Messi participó de los trabajos tácticos y respondió sin inconvenientes. Tanto él como el cuerpo médico y Mascherano afinan detalles para que vuelva a estar en condiciones, conscientes del impacto que su regreso puede tener en el rendimiento y el ánimo del equipo.

La práctica también estuvo marcada por la ausencia de Rodrigo De Paul, flamante refuerzo del club, quien no se sumó por estar finalizando los trámites de su visado laboral en Estados Unidos. La dirigencia confía en que el mediocampista pueda sumarse pronto y ser parte de la planificación del plantel.

Los trabajos incluyeron momentos distendidos con rondos, pero también ejercicios de alta exigencia, de cara a un compromiso clave tanto para la MLS como para la confianza del grupo. Mascherano espera contar con su principal referente no solo para el torneo local, sino también para la serie de cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres de Monterrey, programada para el miércoles siguiente.

Un regreso que ilusiona

Inter Miami vive días de cambios con la llegada de De Paul y las salidas de Leo Afonso, Federico Redondo y el arquero Drake Callender. El cruce ante LA Galaxy se jugará el sábado 16 de agosto a las 20.30 en Florida. En la previa, crece la expectativa por volver a ver a Messi en el campo, una presencia que para el equipo y la afición significa mucho más que un simple refuerzo futbolístico.

