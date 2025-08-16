Cómo hacer el té que ayuda desinflamar el vientre de manera rápida y efectiva

La inflamación del vientre, también conocida como distensión abdominal, es una condición común que puede ser causada por diversas razones, como el síndrome del intestino irritable (SII), la deglución de aire, gases intestinales, o intolerancia a la lactosa, entre otros. Aunque es esencial consultar con un profesional de la salud antes de adoptar cualquier remedio casero, la medicina popular ofrece soluciones naturales que podrían ayudar a aliviar estos síntomas. Una de ellas es el té de orégano y canela.