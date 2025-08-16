¿Qué enfermedades causan el entumecimiento y hormigueo en los pies?

Aunque en ocasiones este tipo de molestias pueden deberse a causas menores, el entumecimiento recurrente podría indicar la presencia de una afección más seria que requiere atención médica.
Por esta razón, identificar la causa del entumecimiento de los pies es crucial para recibir el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones a largo plazo.
¿Qué enfermedades causan el adormecimiento de los pies?
Hipertensión
Esta enfermedad crónica puede afectar de muchas formas la salud de una persona. Si bien los síntomas comunes de tener presión arterial alta por largos períodos de tiempo son dolor de cabeza, palpitaciones y fatiga, algunos pacientes pueden presentar entumecimiento en los pies, según Saber Vivir Tve.
Neuropatía diabética
Esta es una afección que surge a consecuencia de un mal control de los niveles de azúcar en sangre en personas que sufren diabetes. Por lo general, esta condición afecta los nervios de las piernas y los pies, provocando su adormecimiento.
Arteriosclerosis
La arteriosclerosis es una condición en la que se acumula colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias que conectan con los brazos y las piernas, lo que puede provocar la sensación de hormigueo y entumecimiento de manos y pies.
El síndrome de Raynaud
Esta enfermedad estrecha los vasos sanguíneos de las manos y los pies al exponerse de forma mínima al frío o el estrés, pudiendo causar su adormecimiento.
Problemas de retorno venoso
Más allá de las enfermedades mencionadas, los problemas de retorno venoso, como coágulos o trombos, pueden obstaculizar el paso de la sangre, causando el entumecimiento de extremidades como los pies.