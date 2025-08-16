¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

Muchos estudios han demostrado que la arritmia cardíaca potencialmente letal presenta mayores probabilidades de ocurrir en la mañana. Sin embargo, las razones de la vinculación entre este momento del día y la afección eran inciertas, hasta un reciente estudio que ha podido develar cuáles son los fundamentos de esta relación.
La arritmia cardíaca es un trastorno de la frecuencia cardíaca que produce que el corazón presente diversas anomalías en sus latidos, ya sea un ritmo demasiado rápido, lento o de manera irregular. Este padecimiento provoca diversos síntomas que van desde el dolor torácico hasta desmayos, dificultad para respirar y mareo o vértigo. De acuerdo a diversos estudios, esta afección puede presentarse con mayor frecuencia por las mañanas, sin embargo el mecanismo capaz de provocarla era desconocido, hasta un último estudio.
¿Por qué las arritmias cardíacas son más probables de producirse en la mañana?
La investigación proporcionada por el Imperial College London reveló que las anomalías en el funcionamiento del corazón se encuentran vinculadas con los cambios naturales y las fluctuaciones diarias en la hormona del estrés que. Esta hormona tiende a dispararse en nuestra sangre por la mañana, lo que puede vincularse con la arritmia cardíaca.
El estudio realizado en ratones dio cuenta que el cortisol se une a un receptor específico en las células cardíacas. Este receptor se traslada al núcleo de las mismas donde influencia los genes que regulan los canales iónicos en la membrana celular que controlan a su vez los ritmos del corazón. Al cambiar la actividad de los canales iónicos, el corazón se vuelve más vulnerable, lo que provoca que los impulsos eléctricos regulares que provocan los latidos regulares del corazón se transformen en una actividad más caótica o convertirse en arritmia.
El ritmo circadiano del cortisol es afectado por el sueño, con un aumento del mismo solo unos minutos después de que el individuo despierta. De acuerdo a una de las autoras del estudio, Alicia D’Souza, “Nuestro corazón se vuelve más vulnerable en la mañana causado por los ya conocidos ritmos circadianos de nuestro cuerpo que han evolucionado a lo largo de los años. Aunque este estudio haya sido comprobado en ratones, todas las especies experimentan este proceso, por lo que creemos que es directamente aplicable a humanos y corazones de los distintos mamíferos”.