 ¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?
Secciones
SociedadSalud

¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

Una nueva investigación ha demostrado cuál es la relación entre la mañana y la arritmia.

Un estudio logró demostrar la razón en que las arritmias cardíacas se relacionan con la mañana.
Hace 4 Hs

Muchos estudios han demostrado que la arritmia cardíaca potencialmente letal presenta mayores probabilidades de ocurrir en la mañana. Sin embargo, las razones de la vinculación entre este momento del día y la afección eran inciertas, hasta un reciente estudio que ha podido develar cuáles son los fundamentos de esta relación.

Qué se siente morir: un estudio analizó la experiencia de pacientes cuyo corazón se detuvo

Qué se siente morir: un estudio analizó la experiencia de pacientes cuyo corazón se detuvo

La arritmia cardíaca es un trastorno de la frecuencia cardíaca que produce que el corazón presente diversas anomalías en sus latidos, ya sea un ritmo demasiado rápido, lento o de manera irregular. Este padecimiento provoca diversos síntomas que van desde el dolor torácico hasta desmayos, dificultad para respirar y mareo o vértigo. De acuerdo a diversos estudios, esta afección puede presentarse con mayor frecuencia por las mañanas, sin embargo el mecanismo capaz de provocarla era desconocido, hasta un último estudio.

¿Por qué las arritmias cardíacas son más probables de producirse en la mañana?

La investigación proporcionada por el Imperial College London reveló que las anomalías en el funcionamiento del corazón se encuentran vinculadas con los cambios naturales y las fluctuaciones diarias en la hormona del estrés que. Esta hormona tiende a dispararse en nuestra sangre por la mañana, lo que puede vincularse con la arritmia cardíaca.

El estudio realizado en ratones dio cuenta que el cortisol se une a un receptor específico en las células cardíacas. Este receptor se traslada al núcleo de las mismas donde influencia los genes que regulan los canales iónicos en la membrana celular que controlan a su vez los ritmos del corazón. Al cambiar la actividad de los canales iónicos, el corazón se vuelve más vulnerable, lo que provoca que los impulsos eléctricos regulares que provocan los latidos regulares del corazón se transformen en una actividad más caótica o convertirse en arritmia.

El ritmo circadiano del cortisol es afectado por el sueño, con un aumento del mismo solo unos minutos después de que el individuo despierta. De acuerdo a una de las autoras del estudio, Alicia D’Souza, “Nuestro corazón se vuelve más vulnerable en la mañana causado por los ya conocidos ritmos circadianos de nuestro cuerpo que han evolucionado a lo largo de los años. Aunque este estudio haya sido comprobado en ratones, todas las especies experimentan este proceso, por lo que creemos que es directamente aplicable a humanos y corazones de los distintos mamíferos”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esto le pasa a tu cuerpo si bebes agua tibia al levantarte por la mañana

Esto le pasa a tu cuerpo si bebes agua tibia al levantarte por la mañana

¿Cuánto es demasiado mate? La cantidad recomendada que debemos beber por día

¿Cuánto es demasiado mate? La cantidad recomendada que debemos beber por día

¿Qué pasa en nuestro cuerpo si sólo dormimos cinco horas por día?

¿Qué pasa en nuestro cuerpo si sólo dormimos cinco horas por día?

Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos

¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos

Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
2

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Comentarios