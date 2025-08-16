¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

El ritmo circadiano del cortisol es afectado por el sueño, con un aumento del mismo solo unos minutos después de que el individuo despierta. De acuerdo a una de las autoras del estudio, Alicia D’Souza, “Nuestro corazón se vuelve más vulnerable en la mañana causado por los ya conocidos ritmos circadianos de nuestro cuerpo que han evolucionado a lo largo de los años. Aunque este estudio haya sido comprobado en ratones, todas las especies experimentan este proceso, por lo que creemos que es directamente aplicable a humanos y corazones de los distintos mamíferos”.