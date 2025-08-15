Lionel Messi vuelve a la MLS después de la lesión y la Selección lo espera para la doble fecha FIFA

La alarma se encendió el pasado 2 de agosto, cuando apenas transcurrían once minutos del duelo contra Necaxa por la Leagues Cup. Messi pidió el cambio con gestos de dolor y se fue con una bronca difícil de disimular, ni siquiera con el empate agónico y el posterior triunfo por penales de su equipo. El diagnóstico inicial habló de una lesión leve, aunque también se temió un desgarro. De inmediato surgió la lista de partidos que debía perderse y la incógnita de si llegaría a tiempo para vestir la camiseta “albiceleste” en septiembre, cuando la Selección enfrente a Venezuela en el Monumental y a Ecuador en Quito.