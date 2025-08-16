 El caldo natural que descongestiona, hidrata y alivia los síntomas del resfrío
El caldo natural que descongestiona, hidrata y alivia los síntomas del resfrío

Se trata de una preparación que combina cúrcuma, jengibre, ajo y caldo de pollo, ingredientes reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Hace 2 Hs

La influencer gastronómica Theresa von Wangenheim, autora del libro Hay una sopa para ti, propone un remedio natural y rápido para combatir los síntomas del resfriado común. Se trata de un caldo que combina cúrcuma, jengibre, ajo y caldo de pollo, ingredientes reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Von Wangenheim asegura que esta preparación “no solo descongestiona y alivia el dolor de garganta y cabeza, sino que también refuerza el sistema inmune”. Ideal para quienes buscan una alternativa casera, saludable y fácil de preparar, la receta se elabora en apenas 20 minutos.

Un estudio de la Universidad de West Scotland, publicado en la revista Nutrients, señala que el caldo de pollo puede reducir los síntomas del resfriado y acortar la duración de la gripe entre uno y dos días. Ingredientes como el ajo, el jengibre y la cúrcuma potencian el efecto al aportar propiedades antiinflamatorias y fortalecer las defensas. Además, la temperatura del caldo ayuda a aliviar el dolor de garganta, hidratar y facilitar la expulsión de mucosidad, consignó el diario La Nación. 

Por su parte, el portal médico Medline Plus destaca que el vapor del caldo contribuye a descongestionar las vías respiratorias y que su sabor estimula el apetito, convirtiéndolo en un aliado natural para recuperarse más rápido de un resfriado común.

Receta paso a paso

1. Calentar una cucharada de aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.

2. Agregar media cebolla en rodajas, 5 o 6 dientes de ajo picados, una cucharada de cúrcuma fresca y dos cucharadas de jengibre rallado. Revolver bien.

3. Tapar la olla y cocinar durante 5 minutos, hasta que los ingredientes estén suaves y transparentes.

4. Incorporar 250 gramos de lentejas rojas secas y un litro de caldo de pollo.

5. Llevar a ebullición, reducir el fuego y cocinar a fuego lento por 15 minutos, hasta que las lentejas estén blandas.

6. En un sartén aparte, saltear 225 gramos de espinacas con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal.

7. Retirar la sopa del fuego, añadir el jugo de un limón, salpimentar al gusto y servir con las espinacas salteadas y un chorrito de aceite de ají.

8. El caldo de pollo con ajo, jengibre y cúrcuma, además de ser reconfortante, es un remedio natural respaldado por la ciencia para aliviar los síntomas del resfriado y acelerar la recuperación.

