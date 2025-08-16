El caldo natural que descongestiona, hidrata y alivia los síntomas del resfrío

Un estudio de la Universidad de West Scotland, publicado en la revista Nutrients, señala que el caldo de pollo puede reducir los síntomas del resfriado y acortar la duración de la gripe entre uno y dos días. Ingredientes como el ajo, el jengibre y la cúrcuma potencian el efecto al aportar propiedades antiinflamatorias y fortalecer las defensas. Además, la temperatura del caldo ayuda a aliviar el dolor de garganta, hidratar y facilitar la expulsión de mucosidad, consignó el diario La Nación.