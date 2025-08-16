Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

“Diamante negro”

La trufa es uno de los productos gourmet más codiciados a nivel mundial, junto al caviar y el azafrán. Su valor radica en su extraordinaria complejidad aromática -más de 200 compuestos volátiles- y en el tiempo que demanda su producción: entre ocho y 12 años desde la plantación. Además de su valor comercial, este cultivo contribuye a la reforestación y a la diversificación productiva, especialmente en zonas de altura y pedemonte.