“Te estamos esperando”: la amenaza a Ángel Di María que terminó con una dura condena en Rosario

El fallo contra Sánchez no borra el temor por la violencia que atraviesa Rosario, pero sí representa un paso judicial en la serie de ataques que habían puesto en jaque la vuelta de Di María a su club de origen. Con la condena ya establecida, el futbolista continúa su camino en Central mientras la Justicia intenta dar respuesta a un problema que excede lo deportivo y golpea de lleno a toda la ciudad.