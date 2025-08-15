De ser ídolo en la Fórmula 1 a un presente inesperado: la transformación que nadie imaginaba

En la conferencia Ray White Connect, en Queensland, Ricciardo habló con humor de su presente y sorprendió por su cambio de imagen. Bromeó diciendo que su barba era su consuelo porque había tenido una discusión con su barbero y perdió la navaja, asegurando que fueron meses muy duros. El piloto incluso se viralizó en redes por una foto junto al creador digital Jack Berg, en la que aparecía con camuflaje y una barba prominente delante de un oso.