Para todas las edades: los más chicos disfrutarán de su propio Trasmontaña

En el predio Distrito, la mañana de ayer tuvo un momento especial: entre la multitud de ciclistas y familias que se acercaban a retirar sus kits para el Trasmontaña, una pequeña sanjuanina de apenas tres años, Justina Márquez, se convirtió en la primera en completar la acreditación para el Trasmontaña Kids. Su padre, Gabriel, no oculta el orgullo mientras la acompaña. “Ella ya ha corrido un par de veces en San Juan, le gustó desde que era bebé, me veía competir y empezó de a poquito. Ya entiende la carrera, entiende que hay que ganar y todo”, contó entre sonrisas. La familia llegó en grupo numeroso, con abuelos, tías y amigos: “Hemos combinado todo, vacaciones, deporte y la carrera de la niña. Es mi primera vez en el Trasmontaña y vengo por las experiencias y anécdotas que me contaron otros corredores. Quiero terminarlo lo más entero posible y medirme para los próximos años”, aseguró el papá que aprovechó la tarde del viernes para conocer la zona donde se llevará a cabo la carrera principal.