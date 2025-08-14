Claves para poder disfrutar a pleno del Trasmontaña de mountain bike

Un campeón del mundo dirá presente

Ned Overend, el primer Campeón Mundial de cross country, será parte de la fiesta del Trasmontaña. A sus 69 años y con un legado imponente a cuestas, el biker nacido el 20 de agosto de 1955 en Taiwán dirá presente de la mano de Specialized, la marca de bici que lo acompaña desde sus comienzos y que lo traerá por primera vez a la Argentina. “Será la primera vez que corro en pareja. Estuve viendo algunos videos del evento 2024 y el circuito se ve desafiante, con bajadas técnicas y subidas largas. A quienes van a participar, les recomendaría entrenar bien la escalada y asegurarse de que sus bicicletas estén en óptimas condiciones, especialmente la suspensión”, dijo el biker de 69 años, que correrá con el platense Martín Ariel Santos.