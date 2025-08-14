Claves para poder disfrutar a pleno del Trasmontaña de mountain bike

El Trasmontaña de mountain bike contará con representantes de todas las provincias de la Argentina, uruguayos, paraguayos y también llegará desde Estados Unidos el primer campeón del mundo de mountain bike. La pareja integrada por el catamarqueño Álvaro Macías y el mendocino Fernando Contreras, que ganaron las últimas cuatro ediciones, se perfilan como los favoritos.
Las claves para vivier a pleno la gran fiesta del mountain bike argentino son:
Largada
Los primeros bikers largarán a las 8 desde la zona de La Sala. Partirán ocho parejas cada minuto. La largada del Trasmontañita se hará a partir de las 9, desde la zona de La Sarita, también en La Sala.
Llegada
Por quinta vez la llegada será en La Sala, pero en esta oportunidad será en un predio nuevo.
Clima
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo el tiempo estará parcialmente nublado, con vientos de hasta 3 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 8° y la máxima de 22°.
En busca del récord absoluto
Álvaro Macías y Fernando Contreras ganaron las últimas cuatro ediciones e igualaron el récord del “Mono” Darío Gasco y el bonaerense Luciano Caraccioli, que se adjudicaron la prueba en parejas en 2011, 2013, 2014 y 2016. El catamarqueño y el mendocino, que ya tienen la marca de ser el primer binomio conseguirlo en forma ininterrumpida durante cuatro años seguidos, son los favoritos en esta nueva edición y buscarán que el récord quede solamente en su poder.
El recorrido
El Trasmontaña tendrá 43,05 kilómetros, y el Trasmontañita 25. El circuito se recorre una sola vez (punto a punto). Se computará el tiempo de llegada del segundo integrante de la pareja. El reglamento establece que las parejas no podrán tirar, es decir, no podrán ayudarse durante el pedaleo. Los tiempos de carrera aproximados son para el primero de 2 horas y 15 minutos, extendiéndose hasta un total de ocho horas para el último. La media de los corredores completan el circuito en 4 horas y 30 minutos.
Hidratación para los corredores
Habrá seis zonas de abastecimiento. “En los todos los puestos, excepto el de la zona de El Telégrafo, entregarán agua mineral y frutas. En El Telégrafo solamente habrá agua. Se adquirieron 10.000 litros de agua, 50 cajones de banana, 30 de manzana y 20 de naranja”, contó Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores.
Los más ganadores
El bonaerense Luciano Caraccioli es el biker que más veces ganó la clasificación general. El corredor nacido en General Madariaga terminó en el primer lugar en siete ocasiones, superando por un triunfo a Darío Gasco y a Sebastián Quiroga.
Todas las categorías
Este año en total serán 34 categorías: 30 pertenecen al Rally Trasmontaña y cuatro al Trasmontañita, donde compiten los bikers de 11 a 14 años, los padres e hijos, menores de 14, y los promocionales.
Mucha seguridad
Serán más de 150 las personas afectadas a la seguridad de la competencia. “Habrá seis camionetas 4x4, dos vehículos de bomberos de distintas reparticiones, 12 enduristas con sus motos, un camión hidrante, un cuatricilo, seis ambulancias, 50 rescatistas y policías con motos y autos”, informaron desde la organización de la competencia.
Un campeón del mundo dirá presente
Ned Overend, el primer Campeón Mundial de cross country, será parte de la fiesta del Trasmontaña. A sus 69 años y con un legado imponente a cuestas, el biker nacido el 20 de agosto de 1955 en Taiwán dirá presente de la mano de Specialized, la marca de bici que lo acompaña desde sus comienzos y que lo traerá por primera vez a la Argentina. “Será la primera vez que corro en pareja. Estuve viendo algunos videos del evento 2024 y el circuito se ve desafiante, con bajadas técnicas y subidas largas. A quienes van a participar, les recomendaría entrenar bien la escalada y asegurarse de que sus bicicletas estén en óptimas condiciones, especialmente la suspensión”, dijo el biker de 69 años, que correrá con el platense Martín Ariel Santos.
Premiación
A las 16 comenzarán a entregarse los premios a los bikers de la categoría Promocionales que compitieron en el Trasmontañita y una hora después será el turno para los ciclistas de montaña que tomaron parte del Trasmontaña. Todos los corredores que arriben a la meta recibirán una medalla. A los 10 primeros de cada categoría se les entregarán trofeos.
¿Cómo hacer para ir a la largada?
Para ir a La Sala se puede tomar avenida Perón o avenida Mate de Luna hasta llegar hasta la rotonda de El Corte hasta llegar a la rotonda de San Javier. Una vez arriba, hay que girar a la derecha hasta el Valle de la Sala. El ascenso es sinuoso. También se puede ir por avenida Siria, luego por la autopista hasta el ingreso a Tapia y desviar al llegar a Raco hacia el valle de La Sala. La recomendación para los bikers es subir entre dos y tres horas antes del turno de largada, ya que se estima que el tránsito será lento debido a la gran cantidad de participantes.
Para ver la carrera
Lo más recomendable para ver el paso de los bikers es situarse en la zona de la largada y luego caminar unos metros para poder ingresar a puntos entretenidos de la carrera. Ahí se podrá observar con lujo de detalles el esfuerzo y la técnica de los bikers en subidas, bajadas y caminos pedregosos.
Servicios
Los organizadores informaron que en la zona de la llegada habrá carpas en las que se podrán comprar bebidas y comidas. También habrá 50 baños químicos.
Expo Bici Club
Hoy y mañana se llevará a cabo la tradicional Expo Bici Club, en el predio de Distrito, ubicado en la avenida Belgrano. Más de 40 expositores de las principales marcas y proveedores del mountain bike exhibirán al público accesorios y equipamientos. Además, en ese lugar se llevará a cabo ambos días, de 9 a 20, la acreditación, donde los bikers retirarán las placas con las que competirán.