 Asesino serial en Jujuy: se suspendió el encuentro entre Matías Jurado y el fiscal Beller
Seguridad

Asesino serial en Jujuy: se suspendió el encuentro entre Matías Jurado y el fiscal Beller

La reunión iba a realizarse este viernes en el penal de Gorriti, pero se postergó por cuestiones logísticas.

ENCUENTRO SUSPENDIDO. Matías Jurado había pedido hablar personalmente con el fiscal Guillermo Beller.
Hace 1 Hs

El esperado encuentro entre el fiscal Guillermo Beller y Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, fue suspendido sin una nueva fecha definida. La reunión, que debía concretarse este viernes en el Penal de Gorriti, había sido solicitada por el imputado mediante una carta.

Beller había confirmado su intención de escuchar personalmente lo que el detenido quería decirle, pero finalmente el cónclave no pudo llevarse a cabo. Según confirmaron fuentes judiciales a la prensa local, la suspensión se debió a que la jornada coincidía con un día no laborable y de visitas para los internos, lo que complicaba la organización y los recaudos de seguridad que demanda una actividad de este tipo.

“Se trató de una decisión prudente y exclusivamente logística”, remarcaron las fuentes al sitio Jujuy al Momento, aclarando que no implica la cancelación definitiva de la entrevista, sino su postergación hasta nuevo aviso.

Jurado fue sometido recientemente a entrevistas psicológicas por parte de profesionales del Ministerio Público de la Acusación para elaborar un perfil sobre su conducta y motivaciones. Tras ese proceso, fue trasladado desde el Pabellón Nº 4 al área de Alta Seguridad, donde sus salidas de celda son estrictamente limitadas.

Por el momento, se desconoce cuándo podría concretarse la reunión que el propio detenido pidió “a solas” con el fiscal, un encuentro que podría aportar nuevas definiciones en una causa que mantiene en vilo a la provincia.

