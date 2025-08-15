Asesino serial en Jujuy: se suspendió el encuentro entre Matías Jurado y el fiscal Beller

Beller había confirmado su intención de escuchar personalmente lo que el detenido quería decirle, pero finalmente el cónclave no pudo llevarse a cabo. Según confirmaron fuentes judiciales a la prensa local, la suspensión se debió a que la jornada coincidía con un día no laborable y de visitas para los internos, lo que complicaba la organización y los recaudos de seguridad que demanda una actividad de este tipo.