Los bikers de todo el país ya disfrutan del Trasmontaña en Tucumán

Claudio Mognanelli, llegado desde Mar del Plata junto a Joaquín Reyna, lo tiene claro. “Venimos a dar la vuelta, a pasar un buen momento. Obviamente que venimos a competir, pero lo principal es llegar sanos y contentos”, cuenta. Para él, que ya participó en 2013, la clave es la preparación técnica: manejar bien en senderos con desniveles pronunciados y saber dosificar energías en un recorrido tan exigente como atrapante. Joaquín, en cambio, debuta en la carrera y lo vive como una meta pendiente. “Es la frutilla del postre. Hice otras pruebas grandes, pero me faltaba esta. Qué mejor que festejar mis 64 años (los cumple mañana) arriba de la bici, haciendo lo que me gusta”, dice con una sonrisa que anticipa que, pase lo que pase en el cronómetro, la victoria ya es suya.