Atlético Tucumán llevó sonrisas y regalos al Hospital del Niño Jesús en la previa del Día del Niño

La comitiva decana estuvo encabezada por la cúpula de la comisión directiva: el presidente Mario Leito, el vicepresidente Ignacio Golobisky y el secretario Mario Ávila. A ellos se sumaron el entrenador Lucas Pusineri, su ayudante de campo Matías Villavicencio, y un grupo de futbolistas del primer equipo. El objetivo era claro: hacer que los chicos vivieran un momento especial, lejos por un rato de la rutina hospitalaria.