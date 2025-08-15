 Atlético Tucumán no recibirá público visitante contra Talleres de Córdoba por el Clausura
Atlético Tucumán no recibirá público visitante contra Talleres de Córdoba por el Clausura

El "Decano" confirmó que el partido ante los cordobeses se jugará sin hinchas visitantes. El club señaló que la medida será evaluada caso por caso y que, por ahora, solo permitirá el ingreso del público local.

EXHAUSTIVOS. Así serán los controles que deberán pasar los simpatizantes que el sábado vayan al estadio Monumental. LA GACETA / Inés Quinteros Orio
Hace 1 Hs

El vicepresidente de Atlético Tucumán, Ignacio Golobisky, confirmó que en el partido del sábado 23 frente a Talleres no habrá ingreso de hinchas visitantes. Sobre la decisión, señaló: “Desde el minuto uno dijimos que íbamos a acompañar la iniciativa de "Chiqui" Tapia de un regreso progresivo de los visitantes del fútbol argentino.” 

En su explicación, Golobisky destacó el acompañamiento del club a la iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y recordó que Atlético ya dio un primer paso en esta dirección con el partido contra Rosario Central: “Vemos que, más allá de alguna situación puntual, en general el balance es positivo con respecto a los visitantes”. 

Respecto al partido contra River, Golobisky aclaró que las medidas se analizarán caso por caso: “Vamos a analizar partido a partido. No es una medida que va a ser general para todos los encuentros”. 

Sobre la posibilidad de que Atlético asista a encuentros como visitante, indicó: “No, todavía no. Y también cuando eso ocurra vamos a analizar la situación. De hecho, tenemos dos partidos de visitantes: contra Gimnasia de La Pata y contra Newell´s, pero hasta ahora no hemos recibido de parte de ninguno de los dos clubes el planteo de que viajen hinchas visitantes". 

