Atlético Tucumán no recibirá público visitante contra Talleres de Córdoba por el Clausura

El vicepresidente de Atlético Tucumán, Ignacio Golobisky, confirmó que en el partido del sábado 23 frente a Talleres no habrá ingreso de hinchas visitantes. Sobre la decisión, señaló: “Desde el minuto uno dijimos que íbamos a acompañar la iniciativa de "Chiqui" Tapia de un regreso progresivo de los visitantes del fútbol argentino.”
En su explicación, Golobisky destacó el acompañamiento del club a la iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y recordó que Atlético ya dio un primer paso en esta dirección con el partido contra Rosario Central: “Vemos que, más allá de alguna situación puntual, en general el balance es positivo con respecto a los visitantes”.
Respecto al partido contra River, Golobisky aclaró que las medidas se analizarán caso por caso: “Vamos a analizar partido a partido. No es una medida que va a ser general para todos los encuentros”.
Sobre la posibilidad de que Atlético asista a encuentros como visitante, indicó: “No, todavía no. Y también cuando eso ocurra vamos a analizar la situación. De hecho, tenemos dos partidos de visitantes: contra Gimnasia de La Pata y contra Newell´s, pero hasta ahora no hemos recibido de parte de ninguno de los dos clubes el planteo de que viajen hinchas visitantes".