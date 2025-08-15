Atlético Tucumán no recibirá público visitante contra Talleres de Córdoba por el Clausura

Sobre la posibilidad de que Atlético asista a encuentros como visitante, indicó: “No, todavía no. Y también cuando eso ocurra vamos a analizar la situación. De hecho, tenemos dos partidos de visitantes: contra Gimnasia de La Pata y contra Newell´s, pero hasta ahora no hemos recibido de parte de ninguno de los dos clubes el planteo de que viajen hinchas visitantes".