"Weapons", el thriller de terror, arrasa con una recaudación global de U$S 70 millones

El verano cinematográfico en los Estados Unidos cierra con un fuerte impulso gracias a dos estrenos que ya marcan tendencia entre los jóvenes: el thriller de terror "Weapons" y la comedia familiar "Freakier friday". Ambas películas lideraron la taquilla del último fin de semana y permitieron un cierre sólido a una temporada marcada por altibajos.
"Weapons", escrita y dirigida por Zach Cregger, debutó con U$S 42,5 millones en los Estados Unidos y sumó 27,5 millones internacionales. La recaudación en el estreno global ascendió a U$S 70 millones. Con un presupuesto de U$S 38 millones, la película ya apunta a ser una de las más rentables del verano.
Su trama inquietante sigue a una maestra que descubre que 17 de sus 18 alumnos desaparecieron exactamente a las 2.17 horas, lo que desata una investigación llena de giros inesperados. El reparto incluye a Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong y Amy Madigan.
La crítica también respaldó la producción: el 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y un CinemaScore de A- destacan la calidad del filme dentro del género de terror, y lo colocan a la altura de títulos como "Get out".
Le sigue "Freakier friday"
Por su parte, Disney presentó "Freakier friday", la secuela de la comedia familiar "Freaky friday" (2003), con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. La película recaudó U$S 29 millones en los Estados Unidos y 15,5 millones internacionales, y alcanzó un total de U$S 44,5 millones.
La historia retoma a los personajes dos décadas después e introduce un nuevo intercambio de cuerpos, ahora con la hija y futura hijastra de Anna. Con un CinemaScore de A y 93% en Rotten Tomatoes, el filme combina nostalgia, humor y un elenco multigeneracional, que apunta a conquistar al público joven.
Entre otros estrenos destacados, "The fantastic four: first steps" sumó U$S 15,5 millones en su tercera semana, "The bad guys 2" alcanzó U$S 10,4 millones y "The naked gun" sumó U$S 8,3 millones.
El éxito de "Weapons" y de "Freakier friday" confirma que los jóvenes siguen siendo un público clave para Hollywood, con preferencia tanto por historias de terror intrigantes como por comedias llenas de nostalgia y humor familiar.