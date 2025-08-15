Revés de Globant en Wall Street: las acciones se desplomaron tras reportar pérdidas inesperadas

Las acciones de Globant, la compañía argentina de servicios tecnológicos conocida por crear experiencias digitales innovadoras, se desplomaron un 14% en Wall Street, al cotizar a U$S69, luego de anunciar su primera pérdida neta desde 2013. Este golpe al mercado borró más de U$S6,000 millones de su capitalización bursátil en lo que va de 2025, reduciéndola un 67% desde enero hasta los U$S3,042 millones actuales.