Revés de Globant en Wall Street: las acciones se desplomaron tras reportar pérdidas inesperadas

Las acciones de Globant, la compañía argentina de servicios tecnológicos conocida por crear experiencias digitales innovadoras, se desplomaron un 14% en Wall Street, al cotizar a U$S69, luego de anunciar su primera pérdida neta desde 2013. Este golpe al mercado borró más de U$S6,000 millones de su capitalización bursátil en lo que va de 2025, reduciéndola un 67% desde enero hasta los U$S3,042 millones actuales.
A pesar de reportar ingresos en línea con las expectativas (U$S614.2 millones entre abril y junio, un aumento con respecto a los U$S587.46 millones del año anterior), Globant sorprendió a los inversores con una pérdida neta de U$S3.7 millones. La empresa atribuyó esta pérdida a U$S47.6 millones en "costos de optimización del negocio", un concepto que no figuraba en sus registros previos.
Este gasto coincidió con un recorte del 3% de su personal a nivel global, lo que se tradujo en una reducción de 1,018 empleados desde marzo hasta los 30,084 actuales. Además, la compañía anunció la salida de su COO, Patricia Pomies, cuyo rol fue absorbido por otras áreas.
El aumento de la deuda neta
Los analistas señalaron que el aumento de la deuda neta de Globant en U$S221.1 millones interanual sugiere que la empresa podría haber "sobrepagado por las últimas adquisiciones," según Claudio Maulhardt de Galileo.
Si bien los ejecutivos, que incluyen al cofundador y CEO Martin Migoya, destacaron el potencial de la IA generativa y la estrategia de Globant para capitalizarla, el mercado reaccionó negativamente. Las previsiones de la compañía para el tercer trimestre y el año fiscal 2025 también son decepcionantes, con un crecimiento interanual proyectado de solo 0.1% y 1.2% respectivamente.