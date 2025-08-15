 Revés de Globant en Wall Street: las acciones se desplomaron tras reportar pérdidas inesperadas
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Revés de Globant en Wall Street: las acciones se desplomaron tras reportar pérdidas inesperadas

La empresa sorprendió a los inversores con una pérdida neta de U$S3,7 millones.

Hace 1 Hs

Las acciones de Globant, la compañía argentina de servicios tecnológicos conocida por crear experiencias digitales innovadoras, se desplomaron un 14% en Wall Street, al cotizar a U$S69, luego de anunciar su primera pérdida neta desde 2013. Este golpe al mercado borró más de U$S6,000 millones de su capitalización bursátil en lo que va de 2025, reduciéndola un 67% desde enero hasta los U$S3,042 millones actuales.

A pesar de reportar ingresos en línea con las expectativas (U$S614.2 millones entre abril y junio, un aumento con respecto a los U$S587.46 millones del año anterior), Globant sorprendió a los inversores con una pérdida neta de U$S3.7 millones. La empresa atribuyó esta pérdida a U$S47.6 millones en "costos de optimización del negocio", un concepto que no figuraba en sus registros previos.

Este gasto coincidió con un recorte del 3% de su personal a nivel global, lo que se tradujo en una reducción de 1,018 empleados desde marzo hasta los 30,084 actuales. Además, la compañía anunció la salida de su COO, Patricia Pomies, cuyo rol fue absorbido por otras áreas.

El aumento de la deuda neta

Los analistas señalaron que el aumento de la deuda neta de Globant en U$S221.1 millones interanual sugiere que la empresa podría haber "sobrepagado por las últimas adquisiciones," según Claudio Maulhardt de Galileo.

Si bien los ejecutivos, que incluyen al cofundador y CEO Martin Migoya, destacaron el potencial de la IA generativa y la estrategia de Globant para capitalizarla, el mercado reaccionó negativamente. Las previsiones de la compañía para el tercer trimestre y el año fiscal 2025 también son decepcionantes, con un crecimiento interanual proyectado de solo 0.1% y 1.2% respectivamente.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Renunció una Ejecutiva de la empresa Globant, en medio de rumores de crisis

Renunció una Ejecutiva de la empresa Globant, en medio de rumores de crisis

Claudio Zuchovicki analizó los retos que le esperan a Milei después de las elecciones

Claudio Zuchovicki analizó los retos que le esperan a Milei después de las elecciones

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
5

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
6

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Más Noticias
Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Comentarios