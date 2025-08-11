Brenda Asnicar fue tajante sobre su reemplazo en Patito Feo: "Antonella hay una sola ¿ok?"

Patito Feo, la serie televisiva que abrió un debate entre las divinas y las populares, marcando a generaciones enteras de niño y adolescentes volverá al mundo del entretenimiento en su versión teatral. Pero no solo cambió su formato si no también sus emblemáticas protagonistas. Brenda Asnicar, quien dio vida a Antonella, la líder de las Divinas, no participará en esta edición y confesó su opinión sobre su reemplazo.
El regreso de uno de los éxitos juveniles de la televisión vuelve con un elenco renovado. La tira que se emitió entre 2007 y 2008 tendrá su formato teatral que sin embargo, no contará con su icónico elenco. Tanto Luara Esquivel como Brenda Aniscar dieron la negativa y en medio del revuelo, la ex Divina fue categórica con su rechazo.
Una etapa cerrada
“Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambió la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado", dijo Brenda Aniscar este domingo en Almorzando con Juana (El Trece) donde profundizó sobre su decisión.
Aniscar había aclarado con anterioridad que no fue excluida del proyecto, sino que ella decidió rechazar la propuesta. En su lugar ocupará el papel de Antonella Julieta Poggio, mientras que Albana Fuentes tomará el papel de Laura Esquivel, como Patito.
“Antonella hay una sola”
Aniscar se mostró irónica ante la elección de una nueva Antonella. En Había que decirlo, el ciclo de streaming de Eltrece Prende en el que participa, se refirió al reemplazo: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, expresó.
No obstante, también envió un mensaje conciliador a los seguidores de la serie: “Un abrazo a los fans, que los queremos un montón”. Más adelante, profundizó sobre su postura: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”. En relación a las nuevas protagonistas, destacó: “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”.
Para concluir su confesión, envió un mensaje propio del carácter del personaje que alguna vez la catapultó a la fama: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”, cerró inmersa en el personaje.