Brenda Asnicar fue tajante sobre su reemplazo en Patito Feo: "Antonella hay una sola ¿ok?"

Una etapa cerrada

“Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambió la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado", dijo Brenda Aniscar este domingo en Almorzando con Juana (El Trece) donde profundizó sobre su decisión.