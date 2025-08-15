Atlético Tucumán busca la clasificación en la Copa Federal

Mañana, desde las 16, Atlético visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la final de la Región Norte de la Copa Federal Femenina. El encuentro se jugará en el predio Papel NOA y contará con el arbitraje de la terna salteña encabezada por Aníbal Alfaro, acompañado por Fátima Rodríguez y Elías Coronel.