Atlético Tucumán busca la clasificación en la Copa Federal

Mañana, desde las 16, Atlético visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la final de la Región Norte de la Copa Federal Femenina. El encuentro se jugará en el predio Papel NOA y contará con el arbitraje de la terna salteña encabezada por Aníbal Alfaro, acompañado por Fátima Rodríguez y Elías Coronel.
El cruce corresponde al partido de vuelta de la serie: en la ida, las dirigidas por Emiliano Herrera ganaron 2-1 a las jujeñas. Las “Decanas” llegan con la ilusión de sellar el pase y meterse entre las mejores del país, aunque deberán superar un desafío complicado en condición de visitante.
El ganador de esta fase avanzará a la etapa final, que se disputará en Capital Federal. Allí, los ocho mejores equipos de las regiones del interior se enfrentarán a los ocho mejores conjuntos de la AFA, en busca de la consagración nacional en el certamen más importante del fútbol femenino argentino.