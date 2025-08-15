 Atlético Tucumán busca la clasificación en la Copa Federal
Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán busca la clasificación en la Copa Federal

Las “Decanas” visitarán mañana a Gimnasia y Esgrima de Jujuy desde las 16, en busca de la clasificación a la etapa final en Capital Federal, donde se medirán con los mejores equipos del país.

Hace 1 Hs

Mañana, desde las 16, Atlético visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la final de la Región Norte de la Copa Federal Femenina. El encuentro se jugará en el predio Papel NOA y contará con el arbitraje de la terna salteña encabezada por Aníbal Alfaro, acompañado por Fátima Rodríguez y Elías Coronel.

El cruce corresponde al partido de vuelta de la serie: en la ida, las dirigidas por Emiliano Herrera ganaron 2-1 a las jujeñas. Las “Decanas” llegan con la ilusión de sellar el pase y meterse entre las mejores del país, aunque deberán superar un desafío complicado en condición de visitante.

El ganador de esta fase avanzará a la etapa final, que se disputará en Capital Federal. Allí, los ocho mejores equipos de las regiones del interior se enfrentarán a los ocho mejores conjuntos de la AFA, en busca de la consagración nacional en el certamen más importante del fútbol femenino argentino.

Temas Capital FederalClub de Gimnasia y Esgrima La PlataArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

Comentarios