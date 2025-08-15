Pedro Rosemblat fulminó a Roberto Piazza por hablar de Lali

Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre la amenaza de bomba que sufrió Lali Espósito durante su show en San Juan y respondió con dureza a las críticas que el diseñador Roberto Piazza lanzó contra la cantante.
En diálogo con Puro Show, el conductor de Gelatina calificó como “condenable” el episodio ocurrido semanas atrás, cuando el recital de su pareja tuvo que ser evacuado por una amenaza de artefacto explosivo. “Me parece condenable que se haga una amenaza de bomba en un recital o en cualquier lado”, expresó.
Rosemblat también se refirió al clima de hostilidad que enfrentan algunos artistas que han manifestado públicamente su oposición al presidente Javier Milei. En ese sentido, planteó: “Lo que habría que preguntarse es por qué un jubilado sanjuanino identifica a un enemigo en un artista. Si es algo que cayó del cielo o que fue generado”.
Respuesta a Roberto Piazza
El conductor no esquivó la consulta sobre los dichos de Piazza, quien puso en duda la veracidad de la amenaza y cuestionó a la intérprete de Disciplina. “No tiene la trascendencia necesaria como para que me ofenda lo que diga de Lali”, aseguró, restando importancia a las declaraciones del diseñador.
Por último, Rosemblat defendió la convocatoria y el éxito de la artista: “Lali en septiembre va a hacer dos Vélez e hizo dos en mayo, es decir que son cuatro estadios Vélez llenos. Roberto Piazza no le cree, pero mucha gente sí”.