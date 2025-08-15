 ¿Salas llega para la vuelta contra Libertad en la Copa Libertadores? “Estuvo trabajando bien estos días”
Secciones
DeportesFútbol

¿Salas llega para la vuelta contra Libertad en la Copa Libertadores? “Estuvo trabajando bien estos días”

Marcelo Gallardo habló sobre el estado del ex Racing y aseguró que su evolución es favorable, aunque no confirmó su presencia para el partido de vuelta frente a los paraguayos.

Maximiliano Salas.
Hace 1 Hs

El gol es la gran deuda de River. El “Millonario” mostró un buen rendimiento en el segundo tiempo frente a Libertad de Paraguay, en los octavos de final, pero la falta de precisión provocó que el partido terminara en empate sin goles. En este contexto, la ausencia de Maximiliano Salas se siente como una baja sensible. El delantero llegó en el último mercado de pases y, en poco tiempo, se transformó en una pieza clave para Gallardo. El DT conoce su importancia y, en la última conferencia, anticipó que el ex Racing está cerca de volver a las canchas.

Anoche, River acumuló su segundo partido sin convertir. El anterior había sido un 0-0 contra Independiente y, semanas atrás, antes de la goleada frente a San Martín, también había igualado sin goles con San Lorenzo.

Desde la lesión de Salas ya pasaron 19 días, y el delantero atraviesa la recta final de su recuperación. “Salas estuvo trabajando bien estos días. Posiblemente, de acá al domingo haremos una evaluación de cómo se va sintiendo. Hasta ahora, su evolución fue favorable”, dijo el “Muñeco”.

“Tenemos la semana que viene para que termine de sanar y se sienta con confianza y seguridad, para ver si lo podemos tener para la revancha. Vamos a ir viendo, día tras día, cómo se va sintiendo”, agregó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

Comentarios