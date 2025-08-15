¿Salas llega para la vuelta contra Libertad en la Copa Libertadores? “Estuvo trabajando bien estos días”

El gol es la gran deuda de River. El “Millonario” mostró un buen rendimiento en el segundo tiempo frente a Libertad de Paraguay, en los octavos de final, pero la falta de precisión provocó que el partido terminara en empate sin goles. En este contexto, la ausencia de Maximiliano Salas se siente como una baja sensible. El delantero llegó en el último mercado de pases y, en poco tiempo, se transformó en una pieza clave para Gallardo. El DT conoce su importancia y, en la última conferencia, anticipó que el ex Racing está cerca de volver a las canchas.
Anoche, River acumuló su segundo partido sin convertir. El anterior había sido un 0-0 contra Independiente y, semanas atrás, antes de la goleada frente a San Martín, también había igualado sin goles con San Lorenzo.
Desde la lesión de Salas ya pasaron 19 días, y el delantero atraviesa la recta final de su recuperación. “Salas estuvo trabajando bien estos días. Posiblemente, de acá al domingo haremos una evaluación de cómo se va sintiendo. Hasta ahora, su evolución fue favorable”, dijo el “Muñeco”.
“Tenemos la semana que viene para que termine de sanar y se sienta con confianza y seguridad, para ver si lo podemos tener para la revancha. Vamos a ir viendo, día tras día, cómo se va sintiendo”, agregó.