¿Salas llega para la vuelta contra Libertad en la Copa Libertadores? “Estuvo trabajando bien estos días”

El gol es la gran deuda de River. El “Millonario” mostró un buen rendimiento en el segundo tiempo frente a Libertad de Paraguay, en los octavos de final, pero la falta de precisión provocó que el partido terminara en empate sin goles. En este contexto, la ausencia de Maximiliano Salas se siente como una baja sensible. El delantero llegó en el último mercado de pases y, en poco tiempo, se transformó en una pieza clave para Gallardo. El DT conoce su importancia y, en la última conferencia, anticipó que el ex Racing está cerca de volver a las canchas.