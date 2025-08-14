Armani salvó a River en Paraguay y ahora debe definir la serie de octavos en casa

Con la pelota, River intentó manejar los tiempos, pero se topó con un rival bien plantado y con líneas muy compactas. El circuito ofensivo se cortaba al llegar al área rival y las aproximaciones más claras apenas inquietaron al arquero Martín Silva, de 42 años, que respondió con seguridad. La jugada más peligrosa para los de Núñez en el primer tiempo llegó tras una buena combinación entre Facundo Colidio y Matías Galarza, que derivó en un remate de Miguel Borja tapado por Robert Rojas, que se jugó la ropa en un cierre extraordinario.