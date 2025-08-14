Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

Netflix apostó por un gran casting en “En el barro”

“Gladys es astuta e inteligente, y sabe sobrevivir en la cárcel. Pero cuando una nueva reclusa agitar las aguas del encierro, tendrá que pelear para no perder poder… ni su vida”. Esa es la presentación que la gran plataforma de streaming da a la serie. En un recordatorio de lo que fue “El marginal”, apela a las historias crudas, violentas y descarnadas de sus protagonistas. Poco a poco los backgrounds se irán dando a conocer para empatizar con cada uno de los personajes.