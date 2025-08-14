Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

La producción nacional está de estreno porque Netflix acaba de publicar “En el barro”, el spin off de “El marginal”. Catalogado como un título crudo, con drama y acción, la serie de solo ocho episodios ya se posiciona como una de las de gran potencial en la plataforma de streaming. No es para menos, porque su casting llega con joyas clásicas y con la presentación actoral de nada menos que María Becerra.
La “Nena de Argentina” atravesó un 2025 duro, pero su segunda mitad del año parece estar remontando. Acaba de agotar su show en River con capacidad para 85.000 personas y su debut en la actuación acaba de llegar a millones de pantallas chicas. “En el barro” cuenta la cruda historia de un grupo de reclusas que deben adaptarse y pelear para sobrevivir.
El personaje de María Becerra en “En el barro”
El trailer de la serie ya anticipó una sorprendente imagen. Becerra no solo pone parte de la música de la producción de Netflix y Underground. En la tira interpreta a una de las reclusas que, aunque intenta ser amable, sigue manejándose con los códigos a los que la obliga la cárcel.
Pero su estadía dentro del penal de “La Quebrada” no es gratuita. Debe trabajar para otra de las reclusas y someterse a las cámaras en streamings subidos de tono. La sorpresa: en la bienvenida a su compañera –la protagonista, Valentina Zenere–, se dejan unir por un apasionado beso.
Netflix apostó por un gran casting en “En el barro”
“Gladys es astuta e inteligente, y sabe sobrevivir en la cárcel. Pero cuando una nueva reclusa agitar las aguas del encierro, tendrá que pelear para no perder poder… ni su vida”. Esa es la presentación que la gran plataforma de streaming da a la serie. En un recordatorio de lo que fue “El marginal”, apela a las historias crudas, violentas y descarnadas de sus protagonistas. Poco a poco los backgrounds se irán dando a conocer para empatizar con cada uno de los personajes.
En el spin off de la serie que tuvo cinco temporadas de gran éxito, el reparto tendrá gran parte de la responsabilidad del trabajo nuevamente. Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano son las figuras que vuelven a aparecer en “En el barro”. Además de la apuesta por María Becerra, juegan roles importantes Ana Garibaldi y Zenere. Se suma una despiadada y siempre brillante Rita Cortese como la jefa de todas las reclusas del penal.