 Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

En las imágenes de anticipo, la cantante sorprendió por una osada escena.

El apasionado beso de María Becerra que sorprendió a los espectadores.
Hace 2 Hs

La producción nacional está de estreno porque Netflix acaba de publicar “En el barro”, el spin off de “El marginal”. Catalogado como un título crudo, con drama y acción, la serie de solo ocho episodios ya se posiciona como una de las de gran potencial en la plataforma de streaming. No es para menos, porque su casting llega con joyas clásicas y con la presentación actoral de nada menos que María Becerra.

Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

La “Nena de Argentina” atravesó un 2025 duro, pero su segunda mitad del año parece estar remontando. Acaba de agotar su show en River con capacidad para 85.000 personas y su debut en la actuación acaba de llegar a millones de pantallas chicas. “En el barro” cuenta la cruda historia de un grupo de reclusas que deben adaptarse y pelear para sobrevivir.

El personaje de María Becerra en “En el barro”

El trailer de la serie ya anticipó una sorprendente imagen. Becerra no solo pone parte de la música de la producción de Netflix y Underground. En la tira interpreta a una de las reclusas que, aunque intenta ser amable, sigue manejándose con los códigos a los que la obliga la cárcel.

Pero su estadía dentro del penal de “La Quebrada” no es gratuita. Debe trabajar para otra de las reclusas y someterse a las cámaras en streamings subidos de tono. La sorpresa: en la bienvenida a su compañera –la protagonista, Valentina Zenere–, se dejan unir por un apasionado beso.

Netflix apostó por un gran casting en “En el barro”

“Gladys es astuta e inteligente, y sabe sobrevivir en la cárcel. Pero cuando una nueva reclusa agitar las aguas del encierro, tendrá que pelear para no perder poder… ni su vida”. Esa es la presentación que la gran plataforma de streaming da a la serie. En un recordatorio de lo que fue “El marginal”, apela a las historias crudas, violentas y descarnadas de sus protagonistas. Poco a poco los backgrounds se irán dando a conocer para empatizar con cada uno de los personajes.

En el spin off de la serie que tuvo cinco temporadas de gran éxito, el reparto tendrá gran parte de la responsabilidad del trabajo nuevamente. Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano son las figuras que vuelven a aparecer en “En el barro”. Además de la apuesta por María Becerra, juegan roles importantes Ana Garibaldi y Zenere. Se suma una despiadada y siempre brillante Rita Cortese como la jefa de todas las reclusas del penal.

Temas Juan MinujínNetflixMaría Becerra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
1

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
3

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
4

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán
5

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
6

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Más Noticias
Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos con la luz prendida?

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos con la luz prendida?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Comentarios