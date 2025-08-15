¿Cuánto es demasiado mate? La cantidad recomendada que debemos beber por día

Recargar el termo con una frecuencia cada vez menor es una rutina de la mayoría de los argentinos. Tomamos mate en todos los contextos posibles y es la infusión por excelencia de las mañanas, tardes y hasta noches pero ¿cuándo beber esta infusión es demasiado?
El mate es una infusión bastante sencilla que se prepara con las hojas de un árbol exclusivo de las regiones subtropicales de América del Sur, el Ilex paraguariensis. En pocos pasos podemos preparar una bebida que es signo de compañía y encuentro. Además sus efectos parecerían ser bastante inocuos y tomarlo todo el día puede para algunos resultar inofensivo.
Diversos expertos en la salud han teorizado sobre los efectos del mate y destacado si existe algún tipo de contraindicación sobre su consumo desregularizado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en la Argentina se aduqiere un promedio de 6,4 kg de yerba mate por habitante por año y está presente en más del 90% de hogares. A su vez, su consumo diario es de alrededor de 100 gramos por día, con un equivalente a dos litros diarios de la infusión.
Los límites del mate: cuáles son las contraindicaciones de beber demasiada cantidad
Estos números son lo suficientemente asombrosos para dar cuenta de que los argentinos somos consumidores fervorosos de mate. Ahora bien ¿estos números son saludables? Para la licenciada en nutrición Valeria Cerquetti esta cifra no resulta alarmante y destaca que para el consumo de mates “no hay límites”, resaltando sus beneficios. Sin embargo no desatiende a las contraindicaciones que el consumo en grandes cantidades de mate puede tener para la salud.
El consumo de mate debe limitarse cuando la persona tiene una patología renal o si presenta problemas de hipertensión por los que esté tomando diuréticos, expresa la nutricionista. A la vez se debe tener en cuenta que el mate puede dificultar el sueño provocando exaltaciones que dificultan el descanso. Sin embargo, para descurbir estos efectos se debe hacer una “prueba y error ya que no a todos les produce el mismo efecto”, aclara Cerquetti.
Por otro lado, la doctora Sonia Spiner, médica especialista en nutrición y miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición coincide en que el mate puede tomarse prácticamente sin limitaciones pero debemos ser cuidadosos en la manera en que lo consumimos. “Conviene tomarlo amargo, ya que su consumo con azúcar trae como consecuencia la incorporación de calorías vacías.”
¿Cuánto mate debemos beber por día?
Sin embargo otros especialistas como es el caso de la licenciada en nutrición, Patricia Robiano, remarcan la importancia de limitar el consumo de mate. “Se deben controlar los excesos por sus efectos estimulantes y deshidratantes. Al estar unidos con agua tiene un efecto diurético que en exceso y en días de calor puede provocar deshidratación. Además es estimulante, por lo que las personas fácilmente irritables deben moderarlo”, advierte.
Los argentinos bebemos alrededor de dos litros de mate al día, lo que equivale a 100 gramos de yerba diarios. Esta cantidad ha sido evaluada por distintos estudios y aunque esta resulte una cantidad relativamente alta, demostró brindar más beneficios que complicaciones. Sin embargo, dependiendo del estado del individuo estos números pueden resultar nocivos, por lo que las cantidades deben ajustarse a cada caso, teniendo en cuenta en qué momento el mate genera síntomas incómodos.