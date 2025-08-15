¿Cuánto es demasiado mate? La cantidad recomendada que debemos beber por día

Diversos expertos en la salud han teorizado sobre los efectos del mate y destacado si existe algún tipo de contraindicación sobre su consumo desregularizado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en la Argentina se aduqiere un promedio de 6,4 kg de yerba mate por habitante por año y está presente en más del 90% de hogares. A su vez, su consumo diario es de alrededor de 100 gramos por día, con un equivalente a dos litros diarios de la infusión.