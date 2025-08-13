 Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?
Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

A medida que avancen las horas, se espera que el aire frío se consolide sobre el centro del país. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina
Hace 1 Hs

Mientras la zona costero de Tierra del Fuego está en alerta amarilla por vientos fuertes, gran parte del centro del país atraviesa un período de estabilidad atmosférica que podría cambiar en los próximos días con la llegada de una ciclogénesis. ¿Cuándo se dará este evento meteorológico y cómo impactará en el clima?

Este miércoles por la mañana, la Patagonia y gran parte de la región central de la Argentina registran un marcado descenso de temperaturas debido al avance de un nuevo frente frío. En cambio, en las provincias del norte, la baja será más leve y se sentirá progresivamente con el paso de las horas.

Alerta meteorológica amarilla: del viento zonda, al ascenso de temperatura y las nevadas

Alerta meteorológica amarilla: del viento zonda, al ascenso de temperatura y las nevadas

Este sistema frontal llegó acompañado por precipitaciones aisladas y fuertes vientos del sur con ráfagas que afectaron la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En el resto de la región central no se prevén lluvias asociadas a este cambio de masa de aire, aunque sí se espera abundante nubosidad por momentos durante la jornada.

Vuelve el frío intenso con heladas a Argentina: ¿cuándo y cuáles serán las provincias afectadas?

Entre el jueves y el viernes, un centro de alta presión se desplazará desde el norte de la Patagonia hasta el este de la provincia de Buenos Aires. Este movimiento favorecerá la consolidación del aire frío y generará condiciones de tiempo muy estables desde la Patagonia hasta la región Pampeana.

Durante las próximas mañanas, se prevén heladas fuertes a severas en la Patagonia, con especial incidencia en Santa Cruz y el oeste de Chubut, y heladas moderadas a fuertes en La Pampa y gran parte de Buenos Aires, donde las temperaturas podrían descender hasta -5° .

La mañana del jueves registrará la mayor extensión de heladas intensas en el país, aunque el viernes podrían repetirse, pero con menor intensidad.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?

Para el feriado del viernes, se prevé un ascenso térmico generalizado con vientos soplando nuevamente del norte o noreste en la mayor parte del país. Este inicio de fin de semana largo se caracterizará por buen tiempo en las distintas regiones del país. Únicamente en Jujuy, Salta y Tucumán podrían darse algunas precipitaciones débiles.

El sábado iniciaría con algunas lluvias aisladas en las provincias cuyanas, La Pampa y Córdoba, y luego hacia la segunda mitad del día estos fenómenos no pueden descartarse sobre el sur del Litoral, el norte bonaerense y el AMBA.

El domingo iniciaría inestable sobre el centro-este del país, con probable presencia de neblinas, nieblas y eventuales lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con tendencia a mejorar para la segunda parte del Día del Niño.

Alerta por ciclogénesis en Argentina: lluvias de más de 50 mm y fuertes vientos la próxima semana

Tal como se anticipó en informes previos, la próxima semana una ciclogénesis de gran magnitud concentrará la atención meteorológica en Argentina, En particular, el modelo de referencia ECMWF prevé un marcado deterioro de las condiciones de oeste a este en la franja central del país, con lluvias y tormentas que se irán expandiendo y aumentando su intensidad.

El martes sería la jornada clave, cuando se forme un profundo centro de bajas presiones en el centro-este, lo que intensificará los fuertes vientos en su periferia y las precipitaciones. Este sistema podría dejar acumulados de lluvia superiores a 50 mm en un período de 48 a 72 horas sobre el centro del país durante la primera mitad de la semana.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Frente frío en Argentina: ¿cuándo y dónde afectará el nuevo descenso de temperaturas?

Frente frío en Argentina: ¿cuándo y dónde afectará el nuevo descenso de temperaturas?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
2

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
3

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor
4

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur
5

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán
6

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

Más Noticias
Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de Los ocho escalones

El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de "Los ocho escalones"

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios