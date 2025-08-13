Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Mientras la zona costero de Tierra del Fuego está en alerta amarilla por vientos fuertes, gran parte del centro del país atraviesa un período de estabilidad atmosférica que podría cambiar en los próximos días con la llegada de una ciclogénesis. ¿Cuándo se dará este evento meteorológico y cómo impactará en el clima?
Este miércoles por la mañana, la Patagonia y gran parte de la región central de la Argentina registran un marcado descenso de temperaturas debido al avance de un nuevo frente frío. En cambio, en las provincias del norte, la baja será más leve y se sentirá progresivamente con el paso de las horas.
Este sistema frontal llegó acompañado por precipitaciones aisladas y fuertes vientos del sur con ráfagas que afectaron la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En el resto de la región central no se prevén lluvias asociadas a este cambio de masa de aire, aunque sí se espera abundante nubosidad por momentos durante la jornada.
Vuelve el frío intenso con heladas a Argentina: ¿cuándo y cuáles serán las provincias afectadas?
Entre el jueves y el viernes, un centro de alta presión se desplazará desde el norte de la Patagonia hasta el este de la provincia de Buenos Aires. Este movimiento favorecerá la consolidación del aire frío y generará condiciones de tiempo muy estables desde la Patagonia hasta la región Pampeana.
Durante las próximas mañanas, se prevén heladas fuertes a severas en la Patagonia, con especial incidencia en Santa Cruz y el oeste de Chubut, y heladas moderadas a fuertes en La Pampa y gran parte de Buenos Aires, donde las temperaturas podrían descender hasta -5° .
La mañana del jueves registrará la mayor extensión de heladas intensas en el país, aunque el viernes podrían repetirse, pero con menor intensidad.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?
Para el feriado del viernes, se prevé un ascenso térmico generalizado con vientos soplando nuevamente del norte o noreste en la mayor parte del país. Este inicio de fin de semana largo se caracterizará por buen tiempo en las distintas regiones del país. Únicamente en Jujuy, Salta y Tucumán podrían darse algunas precipitaciones débiles.
El sábado iniciaría con algunas lluvias aisladas en las provincias cuyanas, La Pampa y Córdoba, y luego hacia la segunda mitad del día estos fenómenos no pueden descartarse sobre el sur del Litoral, el norte bonaerense y el AMBA.
El domingo iniciaría inestable sobre el centro-este del país, con probable presencia de neblinas, nieblas y eventuales lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con tendencia a mejorar para la segunda parte del Día del Niño.
Alerta por ciclogénesis en Argentina: lluvias de más de 50 mm y fuertes vientos la próxima semana
Tal como se anticipó en informes previos, la próxima semana una ciclogénesis de gran magnitud concentrará la atención meteorológica en Argentina, En particular, el modelo de referencia ECMWF prevé un marcado deterioro de las condiciones de oeste a este en la franja central del país, con lluvias y tormentas que se irán expandiendo y aumentando su intensidad.
El martes sería la jornada clave, cuando se forme un profundo centro de bajas presiones en el centro-este, lo que intensificará los fuertes vientos en su periferia y las precipitaciones. Este sistema podría dejar acumulados de lluvia superiores a 50 mm en un período de 48 a 72 horas sobre el centro del país durante la primera mitad de la semana.