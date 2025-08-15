El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

A través de su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cómo impacta la normativa que aprobó el directorio del Banco Central y cuál es la estrategia para capturar los fondos que quedaron afuera de la licitación del miércoles. “La política monetaria actual es simple, transparente y rules based: la cantidad de pesos está fija en lo que anteriormente denominábamos la base monetaria amplia (BMA): base Monetaria + pasivos remunerados + reservas en pesos del Tesoro en el BCRA”, indicó el funcionario. El titular del Palacio de Hacienda insistió en que la cantidad de dinero no varía a menos que el dólar toque el piso o el techo de las bandas, cuando se activan compras o ventas de divisas por parte del Banco Central. “Si la no refinanciación del 100% de la deuda no fuera entendida de esta manera por el Banco Central (como es la situación actual, producto del escenario preelectoral), esos pesos se esterilizarán, ya sea a través de encajes remunerados, no remunerados, u otro mecanismos que el BCRA considere pertinentes”, acotó.