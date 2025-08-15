El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

Ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado, el Banco Central (BCRA) endureció su política sobre el sistema financiero, al obligar a los bancos a dejar inmovilizados hasta el 50% de sus tenencias en pesos, y aplicar severos controles y multas en caso de que las entidades quieran incumplir con esta norma.
Los pesos de la licitación del miércoles el gobierno buscó reabsorberlos en forma inmediata, en medio de esta delicada coyuntura. Lo hizo a través del incremento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos que serán suscriptos el lunes próximo, a través de una nueva licitación del Tesoro. Estas movidas reflejan las dificultades que tiene la administración de Javier Milei para lograr financiamiento, ante la proximidad de las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires, donde existe una fuerte paridad, según los últimos sondeos. A través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.
Para “captar” esos pesos hacia la financiación del Tesoro, el Central permitirá que 5 puntos porcentuales de esos requerimientos sean cubiertos con los bonos que surgirán de la “licitación express” que anunció la Secretaría de Finanzas para el lunes próximo, luego del bajo porcentaje de renovación del miércoles. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, precisó que la licitación será exclusiva para bancos y siempre y cuando utilicen su propia cartera, con el fin de evitar movimientos especulativos.
Se ofrecerán los siguientes títulos: una letra (con tasa) Tamar, que paga alrededor del 50%, y vence a tres meses y medio, el 28 de noviembre próximo.
Tasa cero
A su vez, los bancos pueden optar entre dejar esos pesos a tasa cero en el Central, o adquirir una letra en pesos, pero recién cobrarla tras las elecciones de octubre. En esta línea de endurecimiento de la política monetaria, el BCRA cambió la forma de medir los encajes. La nueva estrategia implementada por el equipo económico es “no dejar pesos sueltos que puedan hacer daño”, en un contexto de fuerte volatilidad. La apuesta oficial es mantener a raya el dólar a como dé lugar, para tratar de que la divisa no vuelva a sufrir un recalentamiento como en agosto, a costa de un mayor endurecimiento monetario.
A través de su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cómo impacta la normativa que aprobó el directorio del Banco Central y cuál es la estrategia para capturar los fondos que quedaron afuera de la licitación del miércoles. “La política monetaria actual es simple, transparente y rules based: la cantidad de pesos está fija en lo que anteriormente denominábamos la base monetaria amplia (BMA): base Monetaria + pasivos remunerados + reservas en pesos del Tesoro en el BCRA”, indicó el funcionario. El titular del Palacio de Hacienda insistió en que la cantidad de dinero no varía a menos que el dólar toque el piso o el techo de las bandas, cuando se activan compras o ventas de divisas por parte del Banco Central. “Si la no refinanciación del 100% de la deuda no fuera entendida de esta manera por el Banco Central (como es la situación actual, producto del escenario preelectoral), esos pesos se esterilizarán, ya sea a través de encajes remunerados, no remunerados, u otro mecanismos que el BCRA considere pertinentes”, acotó.