 Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Martín Cascales, profesor de matemática y física en dos colegios de Santiago del Estero, desarrolló la GeoMetriCard, una herramienta todo en uno que reemplaza regla, escuadra, transportador y compás.

GEOMETRIA EN EL BOLSILLO. Martín, el creador de la GeoMetriCard contó cómo su invento puede ayudar en el aprendizaje de matemática. gentileza martín cascales
Hace 5 Hs
