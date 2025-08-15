Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
EDUCACIÓN
Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
Martín Cascales, profesor de matemática y física en dos colegios de Santiago del Estero, desarrolló la GeoMetriCard, una herramienta todo en uno que reemplaza regla, escuadra, transportador y compás.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
GEOMETRIA EN EL BOLSILLO. Martín, el creador de la GeoMetriCard contó cómo su invento puede ayudar en el aprendizaje de matemática. gentileza martín cascales
Por
Lucía Lozano
Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Santiago del Estero
Córdoba
Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
El Espacio Cultural de Filosofía y Letras suma talleres de guitarra y de danza folclórica
Con apoyos y críticas, dirigentes estudiantiles evalúan el paro universitario
Abren becas en Francia para investigar con alojamiento y una retribución de 700 euros
Puerto Rico proyecta ingresos millonarios por los 30 conciertos de Bad Bunny
Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
Medidas tras el hallazgo de queso contaminado en Tucumán
Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla
Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”
Cine: “Drácula” enamorado
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más