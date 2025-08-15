García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

- No sé si es una relación que puedo establecer de antemano, o decidir con rigurosidad qué límites pondré entre una y otra (aunque el remordimiento indique que hay algo poderoso y peligroso en ser honesta en el poema); creo que se imponen en la escritura y van creando una verdad que traiciona a la verdad y a la vez le es más fiel que cualquier otro discurso. Denise Levertov, citando a Dahlberg, dice que una ley de percepción deriva siempre en una nueva percepción, y que una poesía orgánica es aquella en la que todos sus elementos pueden dar fe de la manera en que algo fue percibido por quien miraba. Es decir que el poema es el resultado de la experiencia más ese intento de traducción, y allí hay un margen para que la verdad sea otra cosa. El equilibro, en todo caso, no se produce en cuanto a qué lugar les dé yo, o qué tan fiel le sea a la verdad de mi biografía, sino porque la experiencia se pone a disposición en la palabra para construir, junto a otros, una verdad en el poema, que podría convertirse, en el mejor caso, en una verdad más colectiva.